Сьогодні мережу сколихнула новина про те, що Аліна Паш не їде на Євробачення 2022 навіть попри те, що стала переможницею національного відбору.

Співачка добровільно відмовилася від участі у міжнародному конкурсі через скандал, який розгорівся навколо неї та її візиту до Криму у 2015 році.

Користувачі мережі на самоусунення Аліни Паш відреагували по-різному. Хтось хоче, щоб цьогоріч Україну представляв гурт Kalush, який посів друге місце у національному відборі. А хтось вважає, що нам вже краще не брати участь у конкурсі.

Є й шанувальники, які підтримують Аліну Паш і вважають, що їй не потрібно було ухвалювати поспішних рішень.

Зніміть Україну з участі в цьому році!

Сподіваюсь, що ніхто від нас не поїде цього року.

Ганьба Суспільному і організаторам. Треба все перевіряти вчасно і правильно виконувати свою роботу. А так зганьбити всю Україну своїми скандалами.

Яка ганьба, знову ми без Євробачення. Вітаю всіх!

Нехай тепер ніхто не поїде.

Знову ми провтикали перемогу на Євробаченні.

Хай взагалі ніхто не їде, так буде чесно.

Забрехалась, і вже немає як викручуватись далі, тому і знімає кандидатуру.

Калуш перемогли за результатами голосування глядачів, вони мають представляти Україну на Євробаченні.

Так все вийде, що поїде Wellboy.

У мене немає другого виходу, тому що є факт підробки документів. Ця вся перемога “ганьба” для України.

З таким підходом краще взагалі не брати участь.

Взагалі-то за підробку документів треба відповідати по закону!

Ну тепер патріоти можуть спати спокійно, з Калуш перемога нам не світить.

Калуш вперед! – пишуть у мережі.

Український політик Борислав Береза зазначив, що відмова Аліни Паш від участі у конкурсі є правильним рішенням.

– Цей прецедент для неї мінус, а для України плюс. Хочеш поїхати в Москву чи працювати на території окупованої країни агресором – їдь і працюй, але не сподівайся після цього представляти Україну на міжнародній арені, – написав він.

А ось травесті-діві Монро сумно, що пісенний конкурс обернувся таким скандалом.

– Після такого брудного псевдо-детективного розкладу навряд чи хтось погодиться на заміну. Прикро і сумно… дуже! Конкурс про пісню, музику, творчість та головне – єднання, – написала Монро.

Також на ситуацію навколо Євробачення відреагував режисер Олег Боднарчук.

Нагадаємо, що Аліна Паш перемогла на відборі на Євробачення 2022 з піснею Тіні забутих предків.

Проте скандал навколо співачки розгорівся після того, як у мережі з’явилася інформація, що артистка незаконно відвідувала Крим у серпні 2015 року. А це є прямим порушенням українського законодавства та правил нацвідбору.

Щоб довести свою чесність, Аліна надала Суспільному довідку про те, що в’їзд та виїзд до Криму здійснювався через КПВВ Чаплинка. Зі свого боку, мовник опублікував цю довідку.

Першим на її сумнівну правдивість звернув увагу активіст і блогер Сергій Стерненко, який зазначив, що документ є підробленим. 15 лютого спікер ДПСУ Андрій Демченко підтвердив Фактам ICTV інформацію про те, що прикордонники не видавали довідку Аліні Паш.