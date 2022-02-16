Далі буде: Аліна Паш забрала оригінал довідки з ДПСУ та звільнила свого директора

Переможниця відбору на Євробачення Аліна Паш показала відео з Держприкордонслужби України, де забирала оригінал довідки про перетин адмінкордону з Кримом. Документ вона передала мовнику, а директора, який підробив довідку – звільнила.

Варто зауважити, що прикордонники не надали остаточної відповіді щодо відвідин Криму артисткою у 2015 році, бо такі дані зберігають не більше п’яти років.

Артистка опублікувала відео, на якому сидить у ДПСУ, а також допис з подробицями скандалу.

– Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше й обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас. Що бачила я? Довідку. На вигляд – офіційну, – розповіла Аліна.

Вона додала, що зайвий раз не перевіряла, бо там були вказані правдиві дані.

– В ній були справжні дати в’їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ Чаплинка, через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав. В який саме спосіб, як та звідки член нашої команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному, наразі невідомо, – додала співачка.

За її словами, щодо підробленої довідки – висновки повинні зробити правоохоронні органи та суд.

– Зі свого боку ми готові допомагати у встановленні істини. Я хочу вибачитися від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає цей негативний шум навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі та неприємні палки в колеса, – заявила Аліна Паш.

Вона наголосила, що дотримується законів, підтримує традиції та несе Україну у світ.

Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах. Сьогодні я розриваю стосунки з моїм директором, цим уже займаються юристи. Відповідь на свій власний запит до ДПСУ я отримала сьогодні об 11.00. Наразі довідка у Суспільного мовника. Далі буде, – зазначила переможниця відбору на Євробачення.

Українська співачка Аліна Паш перемогла на відборі на Євробачення 2022 з піснею Тіні забутих предків. Проте пильні громадяни у соцмережах знайшли непрямі докази того, що Аліна незаконно відвідувала Крим у серпні 2015 року. Мовляв, артистка прилетіла туди із Москви, а не заїхала через адмінкордон з боку материкової України. І це є прямим порушенням правил нацвідбору на Євробачення.

Адже у 2019 році через скандал зі співачкою Maruv правила відбору на Євробачення в Україні доповнили кількома пунктами, зокрема додали заборону на відвідування Криму не через адмінкордон з Україною з березня 2014 року.

Щоб закрити всі суперечки з цього приводу, Аліна надала Суспільному довідку про те, що в’їзд та виїзд до Криму здійснювався через КПВВ Чаплинка. Зі свого боку, мовник і опублікував цю довідку.

Першим на її сумнівну правдивість звернув увагу активіст і блогер Сергій Стерненко. Мовляв, зі своїх джерел дізнався, що довідка підроблена.

Коли скандал зріс до величезних масштабів, Суспільне дало задню і заявило, що не буде підписувати договір з Паш до моменту, поки ДПСУ не надасть інформацію щодо справжності довідки.

Зі свого боку, Аліна Паш до останнього стверджувала, що документ справжній, і вона може взяти ще одну довідку і довести це.

15 лютого спікер ДПСУ Андрій Демченко підтвердив Фактам ICTV інформацію про те, що прикордонники не видавали довідку Аліні Паш.