Молода співачка Roxolana презентувала пісню Girlzzzz, яка пройшла у фінал відбору на Євробачення 2022 в Україні. Конкурсна пісня поки що не має кліпу, але артистка вже опублікувала lyric-відео.

Текст пісні Roxolana – Girlzzzz:

Куплет (1):

You dived into your life

You found your heart so free and wild

They can laugh at you

Be ashamed of you

Even scared by you

Pre chorus:

# She just wanna be loved by you and

Cared by you

So she can feel alive

Just wanna be loved by you

Held by you (Face her fears with you)

And kiss all fears goodbye

Приспів:

Girlzzz just wanna have fun

Don’t wanna cry

Girlzzz just wanna have fun

Don’t wanna cry, all night all night

Куплет (2):

Ой, чого зозуле кувала

Я хотіла б знати, ти не сказала

Я б не знупинялась, я б танцювала

Не стримувала себе я (є)

Hey! Stop messing my brain

Better make it rain champagne

I just want you to listen

Can you hear, I’m screaming in whispers?

Woop! That girl, I’ve missed her

Woop! You know I’m pissed off

When I see you dancing

It’s akin to you and me fencing

Переклад пісні Roxolana – Girlzzzz:

Куплет (1):

Ти занурилася в своє життя

Знайшла там вільне та дике серце

Вони можуть сміятися з тебе

Соромитись тебе

Навіть боятися тебе

Пре-корус:

Вона просто хоче, щоб ти любила себе

Дбала про себе

Щоб відчула себе живою

Просто хоче, щоб ти любила себе

Тримала (обійняла) себе

І попрощалася зі всіма страхами (буквальний переклад – поцілувала всі страхи і попрощалася з ними, – Ред.)

Приспів:

Дівчата хочуть просто веселитися

Не хочуть плакати

Дівчата хочуть веселитися

Не хочуть плакати всю ніч, всю ніч

Куплет (2):

Ой, чого зозуле кувала

Я хотіла б знати, ти не сказала

Я б не зупинялась, я б танцювала

Не стримувала себе я (є)

Реп:

Гей! Не мороч мені голову

Краще хай шампанське ллється дощем

Я хочу, щоб ти послухала

Чи ти чуєш, я кричу пошепки?

Вууууп! Ця дівчина, я сумувала за нею

Вууууп! Ти знаєш, я дуже зла

Коли я бачу, як ти танцюєш

Це так, ніби ми з тобою фехтуємо.

Що відомо про пісню Girlzzzz

Конкурсна пісня Roxolana з’явилася випадково. Вона співала перед концертом, а оточуючі відзначили, що імпровізація вийшла вдалою, тому варто її записати у студії.

– Цей трек – це діалог із самим собою. Дівчина каже своєму відображенню в дзеркалі про те, що хтось може глузувати з неї або нав’язувати свої уявлення та шаблони, але насамперед вона повинна поважати і любити себе справжню, вона повинна дбати про себе, і тоді ніхто не зможе зробити її невпевненою чи зляканою, – зазначила Roxolana у коментарі Фактам ICTV.