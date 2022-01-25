Молода співачка Roxolana презентувала пісню Girlzzzz, яка пройшла у фінал відбору на Євробачення 2022 в Україні. Конкурсна пісня поки що не має кліпу, але артистка вже опублікувала lyric-відео.
Текст пісні Roxolana – Girlzzzz:
Куплет (1):
You dived into your life
You found your heart so free and wild
They can laugh at you
Be ashamed of you
Even scared by you
Pre chorus:
# She just wanna be loved by you and
Cared by you
So she can feel alive
Just wanna be loved by you
Held by you (Face her fears with you)
And kiss all fears goodbye
Приспів:
Girlzzz just wanna have fun
Don’t wanna cry
Girlzzz just wanna have fun
Don’t wanna cry, all night all night
Куплет (2):
Ой, чого зозуле кувала
Я хотіла б знати, ти не сказала
Я б не знупинялась, я б танцювала
Не стримувала себе я (є)
Hey! Stop messing my brain
Better make it rain champagne
I just want you to listen
Can you hear, I’m screaming in whispers?
Woop! That girl, I’ve missed her
Woop! You know I’m pissed off
When I see you dancing
It’s akin to you and me fencing
Переклад пісні Roxolana – Girlzzzz:
Куплет (1):
Ти занурилася в своє життя
Знайшла там вільне та дике серце
Вони можуть сміятися з тебе
Соромитись тебе
Навіть боятися тебе
Пре-корус:
Вона просто хоче, щоб ти любила себе
Дбала про себе
Щоб відчула себе живою
Просто хоче, щоб ти любила себе
Тримала (обійняла) себе
І попрощалася зі всіма страхами (буквальний переклад – поцілувала всі страхи і попрощалася з ними, – Ред.)
Приспів:
Дівчата хочуть просто веселитися
Не хочуть плакати
Дівчата хочуть веселитися
Не хочуть плакати всю ніч, всю ніч
Куплет (2):
Ой, чого зозуле кувала
Я хотіла б знати, ти не сказала
Я б не зупинялась, я б танцювала
Не стримувала себе я (є)
Реп:
Гей! Не мороч мені голову
Краще хай шампанське ллється дощем
Я хочу, щоб ти послухала
Чи ти чуєш, я кричу пошепки?
Вууууп! Ця дівчина, я сумувала за нею
Вууууп! Ти знаєш, я дуже зла
Коли я бачу, як ти танцюєш
Це так, ніби ми з тобою фехтуємо.
Що відомо про пісню Girlzzzz
Конкурсна пісня Roxolana з’явилася випадково. Вона співала перед концертом, а оточуючі відзначили, що імпровізація вийшла вдалою, тому варто її записати у студії.
– Цей трек – це діалог із самим собою. Дівчина каже своєму відображенню в дзеркалі про те, що хтось може глузувати з неї або нав’язувати свої уявлення та шаблони, але насамперед вона повинна поважати і любити себе справжню, вона повинна дбати про себе, і тоді ніхто не зможе зробити її невпевненою чи зляканою, – зазначила Roxolana у коментарі Фактам ICTV.