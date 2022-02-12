Вже сьогодні, 12 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2022. Захід розпочнеться о 18.30 та пройде у форматі телевізійного концерту.

Національний відбір транслюватимуть всі платформи Суспільного. Пряму трансляцію заходу – дивіться на Фактах ICTV.

За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 боротимуться вісім учасників. Артисти виступатимуть у такому порядку:

гурт Cloudless Michael Soul гурт Our Atlantic Barleben Roxolana гурт Kalush Orchestra Wellboy Аліна Паш

Оцінювати виступи фіналістів буде журі у складі Тіни Кароль, Ярослава Лодигіна та Джамали. Ведучою нацвідбору стане Маша Єфросиніна, яка з’явиться перед глядачами на головній сцені. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

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Результат національного відбору залежить на 50% від суддів та на 50% від глядачів. Щоб підтримати виконавця, який сподобався найбільше, всі охочі зможуть надіслати СМС з кодом учасника на номер 7576.

Вартість СМС становить – 5,31 грн, а код учасника – це його порядковий номер. Лінії для голосування відкриються після виступів всіх артистів.

До речі, проголосувати за одного учасника з одного номера телефону можна лише раз. Після підрахунку голосів та балів суддів (вони оцінюватимуть виступи від 1 до 8) сформується рейтингова таблиця, за підсумками якої визначиться переможець національного відбору.