Молодая певица Roxolana презентовала песню Girlzzzz, которая прошла в финал отбора на Евровидение 2022 в Украине. Конкурсная песня пока не имеет клипа, но артистка уже опубликовала lyric-видео.

Текст песни Roxolana — Girlzzzz:

Куплет (1):

You dived into your life

You found your heart so free and wild

They can laugh at you

Be ashamed of you

Even scared by you

Pre chorus:

# She just wanna be loved by you and

Cared by you

So she can feel alive

Just wanna be loved by you

Held by you (Face her fears with you)

And kiss all fears goodbye

Припев:

Girlzzz just wanna have fun

Don’t wanna cry

Girlzzz just wanna have fun

Don’t wanna cry, all night all night

Куплет (2):

Ой, чого зозуле кувала

Я хотіла б знати, ти не сказала

Я б не знупинялась, я б танцювала

Не стримувала себе я (є)

Hey! Stop messing my brain

Better make it rain champagne

I just want you to listen

Can you hear, I’m screaming in whispers?

Woop! That girl, I’ve missed her

Woop! You know I’m pissed off

When I see you dancing

It’s akin to you and me fencing

Перевод песни Roxolana — Girlzzzz:

Куплет (1):

Ты погрузилась в свою жизнь

Нашла там свободное и дикое сердце

Они могут смеяться над тобой

Стесняться тебя

Даже бояться тебя

Пре-корус:

Она просто хочет, чтобы ты любила себя

Заботилась о себе

Чтобы почувствовала себя живой

Просто хочет, чтобы ты любила себя

Держала (обняла) себя

И простилась со всеми страхами (буквальный перевод – поцеловала все страхи и простилась с ними, — Ред.)

Припев:

Девушки хотят просто веселиться

Не хотят плакать

Девушки хотят веселиться

Не хотят плакать всю ночь, всю ночь

Куплет (2):

Ой, чего кукушка ковала

Я хотела бы знать, ты не сказала

Я бы не останавливалась, я бы танцевала

Не сдерживала себя

Рэп:

Эй! Не морочь мне голову

Лучше пусть шампанское льется дождем

Я хочу, чтобы ты послушалась

Слышишь ли ты, я кричу шепотом?

Вууууп! Эта девушка, я скучала по ней

Вууууп! Ты знаешь, я очень зла

Когда я вижу, как ты танцуешь

Это так, будто мы с тобой фехтуем.

Что известно о песне Girlzzzz

Конкурсная песня Roxolana появилась случайно. Она распевалась перед концертом, а окружающие отметили, что импровизация получилась удачной, поэтому стоит ее записать в студии.

— Этот трек – это диалог с самим собой. Девушка говорит своему отражению в зеркале о том, что кто-то может насмехаться над ней или навязывать свои представления и шаблоны, но прежде всего она должна уважать и любить себя настоящую, она должна заботиться о себе, и тогда никто не сможет сделать ее неуверенной или испуганной, — отметила Roxolana в комментарии Фактам ICTV.