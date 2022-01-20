Українська співачка Roxolana випустила свою першу англомовну пісню Girlzzz, до якої презентувала ліричне відео. Музичну композицію виконавиця подала для участі в національному відборі конкурсу Євробачення 2022 від України.

За словами співачки, пісню Girlzzz вона написала на початку осені, проте тільки зараз знайшла потрібне звучання – експериментувала з аранжуванням.

У цій композиції Roxolana продовжує тему свого дебютного альбому Ukraine Is – поєднує традиції та сучасність. Так, один із куплетів Girlzzz написаний українською мовою. На його створення співачку надихнула народна пісня Летіла зозуля.

Шанувальники Roxolana оцінили її нову роботу, наголосивши на незвичайному звучанні.

Дуже цікаве звучання, легко слухається, відразу хочеться танцювати.

Це однозначно буде серед моїх фаворитів цьогорічного відбору.

З легкістю можу побачити, як ця пісня представляє нас на Євробаченні 2022!

Не знаю, чи буде ця пісня у фінальній вісімці, але чесно… На повторі, щось у ній є.

Дуже сподобався трек, це не просто звичайний прохідний трек – це хіт!

Як на мене, пісня варта фіналу.

Мені сподобалася пісня. Подобається, що є українські мотиви, – пишуть у коментарях до відео.

17 січня стали відомі учасники, які потрапили до лонг-листу нацвідбору на Євробачення 2022. Серед музикантів Roxolana, Alina Pash, Kalush Orchestra, SOWA, Wellboy та інші. Усього 27 учасників.

Хто пройде в фінал нацвідбору, стане відомо наступного тижня. Сам фінал відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: Перший.