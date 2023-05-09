У першому півфіналі Євробачення 2023 виступили представники Чехії – гурт Vesna. Колектив вийшов на сцену конкурсу під 13 номером, виконавши пісню My Sister’s Crown.

Учасниці Vesna з’явилися на сцені в ніжно-рожевих брючних костюмах і з однаковими зачісками – довгими косами. Їхній номер вийшов запальним і енергійним.

Варто зазначити, що пісня My Sister’s Crown отримала чимало уваги від українських користувачів мережі, оскільки вона має кілька куплетів нашою мовою. У треку розповідається про сестер-слов’янок, які посварилися. Водночас у ньому згадується хтось третій, який заважає злагоді між сестрами.

Ба більше, одна з учасниць гурту – росіянка, хоч вона й переконує, що виступила проти війни.

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Нагадаємо, 9 травня відбувся перший півфінал Євробачення, в якому на сцену вийшло 15 країн. Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал – 13-го, в якому виступить український дует Tvorchi під 19 номером.