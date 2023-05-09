Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Попри росіянку в гурті: Чехія заспівала українською на Євробаченні

9 Травня 2023, 23:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Vesna

У першому півфіналі Євробачення 2023 виступили представники Чехії – гурт Vesna. Колектив вийшов на сцену конкурсу під 13 номером, виконавши пісню My Sister’s Crown.

Учасниці Vesna з’явилися на сцені в ніжно-рожевих брючних костюмах і з однаковими зачісками – довгими косами. Їхній номер вийшов запальним і енергійним.

Варто зазначити, що пісня My Sister’s Crown отримала чимало уваги від українських користувачів мережі, оскільки вона має кілька куплетів нашою мовою. У треку розповідається про сестер-слов’янок, які посварилися. Водночас у ньому згадується хтось третій, який заважає злагоді між сестрами.

Ба більше, одна з учасниць гурту – росіянка, хоч вона й переконує, що виступила проти війни.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 в Ліверпулі

Нагадаємо, 9 травня відбувся перший півфінал Євробачення, в якому на сцену вийшло 15 країн. Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал – 13-го, в якому виступить український дует Tvorchi під 19 номером.

Читайте також:
The HardkissThe Hardkiss відкрили перший півфінал Євробачення 2023

Теги
Євробачення Чехія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь