Український гурт The Hardkiss відкрив перший півфінал Євробачення 2023. Музиканти виконали зі сцени Ліверпуль-арени пісню Маяк.

Фронтвумен гурту Юлія Саніна, яка є ведучою Євробачення від України, вкотре вразила енергетикою та сильним вокалом.

Саніна постала в обтислій чорній сукні. На сцені з гуртом були танцівники, одягнені в кольорові костюми.

Пісня Маяк була написана кілька років тому і задумувалась як балада. Втім, після початку повномасштабного вторгнення набула нового змісту і трансформувалася у драйвову композицію. У цей складний час українці стали “маяками” одне для одного.

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Тож дуже символічно, що зі сцени Євробачення, яке проходить у Британії від імені України, The Hardkiss вкотре нагадали світу про об’єднаність і віру українців.

Нагадаємо, цьогоріч за перемогу на Євробаченні 2023 змагатимуться 37 країн. За результатами телеголосування у півфіналах стане відомо, які з них потраплять у фінал. Ім’я переможця Євробачення 2023 дізнаємося вже 13 травня.