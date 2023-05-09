В первом полуфинале Евровидения 2023 выступили представители Чехии — группа Vesna. Коллектив вышел на сцену конкурса под 13 номером, исполнив песню My Sister’s Crown.

Участницы Vesna предстали на сцене в нежно-розовых брючных костюмах и с одинаковыми прическами — длинными косами. Их номер вышел зажигательным и энергичным.

Стоит отметить, что песня My Sister’s Crown получила немало внимания от украинских пользователей сети, поскольку она имеет несколько куплетов на нашем языке. В треке рассказывается о сестрах-славянках, которые поссорились. В то же время в нем упоминается кто-то третий, который мешает согласию между сестрами.

Более того, одна из участниц группы — россиянка, хоть она и убеждает, что выступила против войны.

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Напомним, 9 мая состоялся первый полуфинал Евровидения, в котором на сцену вышло 15 стран. Второй полуфинал пройдет 11 мая, финал — 13-го, в котором выступит украинский дуэт Tvorchi под 19 номером.