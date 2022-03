Продюсери премії Оскар 2022 висловили підтримку Україні та вшанували хвилиною мовчання усіх жертв війни.

Американська актриса Міла Куніс представила пісню Somehow You Do Ребой Макінтайр (із фільму Чотири добрі дні) та згадала стійкість українців.

— Коли ти стаєш свідком сили та гідності тих, хто стикається з таким руйнуванням, неможливо не бути зворушеним їхньою стійкістю. Неможливо не вражатись тими, хто знайшов у собі сили продовжувати боротьбу у неймовірній темряві, — зазначила Куніс.

Згодом на чорному екрані з’явився QR-код і повідомлення із закликом підтримати нашу країну будь-яким доступним способом.

— У той час як кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб.

Ресурсів мало, і ми разом як світова спільнота може зробити більше. Ми просимо вас підтримувати Україну будь-яким способом, — говорилося на екрані Dolby Theatre.

Водночас війну в Україні продюсери назвали “конфліктом, вторгненням і збитками”. Жодної згадки Росії як агресора та засудження її дій не було.

Церемонія вручення премії Оскар 2022 проходить у театрі Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Раніше Емі Шумер запропонувала Володимиру Зеленському виступити на Оскарі, щоб на весь світ розповісти про звірства Росії в Україні.

Переговори щодо можливого виступу Зеленського на Оскарі тривали до останнього. ЗМІ писали, що представники Американської кіноакадемії не могли дійти згоди щодо аполітичності премії.

Режисер Шон Пенн закликав бойкотувати Оскар, якщо Володимиру Зеленському не дадуть слово на премії. Більше того, він сказав, що в цьому випадку готовий публічно знищити свою статуетку.