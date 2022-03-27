Американський актор і режисер Шон Пенн закликав бойкотувати вручення премії Оскар, якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити на ній президенту України Володимиру Зеленському.

– Я молюся, що це неправда, але якщо так, бойкотуйте це і не йдіть туди. Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар, – додав він в інтерв’ю CNN.

Шон Пенн переконаний – Україна обов’язково переможе в боротьбі з Росією.

– І тоді буде питання, де ми були, коли вони це зробили, – наголосив режисер.

Вручення кінопремії Оскар 2022 відбудеться у ніч на 28 березня у театрі Dolby Theatre Лос-Анджелеса.

Раніше ведуча премії Емі Шумер запропонувала Володимиру Зеленському виступити на Оскарі, аби на весь світ розповісти про звірства Росії в Україні.

Подейкують, що перемовини про можливість виступу Зеленського на Оскарі наразі тривають. Представники Американської кіноакадемії не можуть дійти згоди, чи вручення Оскара має залишатися аполітичним.

Також невідомо, чи з’явиться Зеленський у прямому включенні в рамках церемонії чи це буде звернення у записі.