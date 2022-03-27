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Шон Пенн: Якщо Зеленському не дадуть виступити на премії, я публічно знищу свій Оскар

27 Березня 2022, 10:55
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Шон Пенн: Якщо Зеленському не дадуть виступити на премії, я публічно знищу свій Оскар
Джерело: Depositphotos

Американський актор і режисер Шон Пенн закликав бойкотувати вручення премії Оскар, якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити на ній президенту України Володимиру Зеленському.

– Я молюся, що це неправда, але якщо так, бойкотуйте це і не йдіть туди. Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар, – додав він в інтерв’ю CNN.

Шон Пенн переконаний – Україна обов’язково переможе в боротьбі з Росією.

– І тоді буде питання, де ми були, коли вони це зробили, – наголосив режисер.

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Вручення кінопремії Оскар 2022 відбудеться у ніч на 28 березня у театрі Dolby Theatre Лос-Анджелеса.

Раніше ведуча премії Емі Шумер запропонувала Володимиру Зеленському виступити на Оскарі, аби на весь світ розповісти про звірства Росії в Україні.

Подейкують, що перемовини про можливість виступу Зеленського на Оскарі наразі тривають. Представники Американської кіноакадемії не можуть дійти згоди, чи вручення Оскара має залишатися аполітичним.

Також невідомо, чи з’явиться Зеленський у прямому включенні в рамках церемонії чи це буде звернення у записі.

Джерело
CNN , New York Post
Теги
Володимир Зеленський , Оскар
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