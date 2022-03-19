Відома американська актриса Емі Шумер звернулася до президента України Володимира Зеленського з незвичайною пропозицією — взяти участь у премії Оскар.

Свою ідею Шумер озвучила в ефірі денного ток-шоу Дрю Беррімор.

Так, на думку зірки, така пропозиція – ще один спосіб розповісти світові про війну з Росією, яка розпочалася 24 лютого. Не секрет, що Україна вразила всіх, хоробро захищаючи свої землі від агресора РФ. Світове суспільство вважає Володимира Зеленського прикладом справжнього лідера і чинних політиків навіть хочуть висунути на Нобелівську премію миру.

Тепер у нашого президента з’явилася можливість вкотре розповісти світові всю правду про те, що відбувається в Україні, про звірства Росії та хоробрості наших людей.

Нагадаємо, що Оскар відбудеться в ніч проти 28 березня в театрі Dolby Theatre Лос-Анджелеса. На церемонію запросили 2 500 гостей, включаючи номінантів, а ведучими будуть коміки – Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбіянка.