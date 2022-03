Продюсеры премии Оскар 2022 выразили поддержку Украине и почтили минутой молчания всех жертв войны.

Американская актриса Мила Кунис представила песню Somehow You Do Ребой Макинтайр (из фильма Четыре хороших дня) и упомянула стойкость украинцев.

— Когда ты становишься свидетелем силы и достоинства тех, кто сталкивается с таким разорением, невозможно не быть тронутым их устойчивостью. Невозможно не поражаться теми, кто нашел в себе силы продолжать борьбу в невероятной темноте, — отметила Кунис.

Позже на черном экране появился QR-код и сообщение с призывом поддержать нашу страну любым доступным способом.

— В то время как кино является для нас важным способом выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах.

Ресурсов мало, и мы вместе как мировое сообщество можем сделать больше. Мы просим вас поддерживать Украину любым способом, — говорилось на экране в Dolby Theatre.

В то же время войну в Украине продюсеры назвали “конфликтом, вторжением и ущербом”. Никакого упоминания России как агрессора и осуждения ее действий не было.

Церемония вручения премии Оскар 2022 проходит в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Ранее Эми Шумер предложила Владимиру Зеленскому выступить на Оскаре, чтобы на весь мир рассказать о зверствах России в Украине.

Переговоры о возможном выступлении Зеленского на Оскаре длились до последнего. СМИ писали, что представители Американской киноакадемии не могли прийти к согласию относительно аполитичности премии.

Режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать Оскар, если Владимиру Зеленскому не дадут слово на премии. Больше того, он сказал, что в этом случае готов публично уничтожить свою статуэтку.