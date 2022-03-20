Американські актори Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали $35 млн на допомогу біженцям з України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який провів онлайн-зустріч із зірками Голлівуду. Глава держави вражений, що Міла та Ештон так серйозно підтримують Україну під час повномасштабної війни.

– Ештон Катчер та Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, одними з перших відгукнулися на наше горе і вже зібрали $35 млн на допомогу біженцям з України. Вражений, наскільки глибоко вони в темі і як серйозно налаштовані. Справжній взірець для наслідування, – написав Зеленський.

Про початок збору коштів для допомоги українським біженцям Міла Куніс і Ештон Катчер оголосили 4 березня, їхня мета була – $30 млн.

Нагадаємо, що Міла Куніс народилася в Чернівцях. За словами зірки, вона пишається тим, що українка.

Акторка зізнається, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відчула, ніби у неї “щойно вирвали частину серця”.