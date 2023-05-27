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Оголошено перших переможців Каннського кінофестивалю 2023 – повний список

27 Травня 2023, 22:31
Юлія Захарченко редакторка стрічки
Каннский кинофестиваль
Джерело: Depositphotos

Церемонія нагородження переможців Каннського кінофестивалю 2023 відбулася у суботу, 27 квітня.

Найкращим актором став японець Кодзі Якусо за роль у фільмі Ідеальні дні (Perfect Days) режисера Віма Вендерса.

Водночас нагорода за найкращу жіночу роль дісталася турецькій акторці Мерве Диздар за роботу в фільмі На сухій траві (About Dry Grasses) режисера Нурі Більге Джейлан.

Французька кінорежисерка Жюстін Трієт отримала Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі 2023 за фільм Анатомія падіння (Anatomie D’une Chute).

Оновлюється…

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Теги
актори Каннський фестиваль Нагорода Нагородження Фільми церемонія нагородження
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