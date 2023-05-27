Церемонія нагородження переможців Каннського кінофестивалю 2023 відбулася у суботу, 27 квітня.
Найкращим актором став японець Кодзі Якусо за роль у фільмі Ідеальні дні (Perfect Days) режисера Віма Вендерса.
Водночас нагорода за найкращу жіночу роль дісталася турецькій акторці Мерве Диздар за роботу в фільмі На сухій траві (About Dry Grasses) режисера Нурі Більге Джейлан.
Французька кінорежисерка Жюстін Трієт отримала Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі 2023 за фільм Анатомія падіння (Anatomie D’une Chute).
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