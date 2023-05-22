У жовто-синій сукні: на Каннському фестивалі жінка облила себе штучною кров’ю

На Каннському кінофестивалі жінка в жовто-синій сукні облила себе штучною кров’ю. На цей крок вона пішла перед показом фільму російського виробництва Кислота.

Відомо, що жінка з’явилася на червоній доріжці разом із відомими зірками в синій і жовтій бальній сукні до підлоги, і вже на сходах дістала з сукні капсулу зі штучною кров’ю, підняла її над головою і роздушила. Усі камери були прикуті до неї, чого і домагалася дівчина.

За мить охорона вивела жінку з червоної доріжки – протест можна назвати вдалим. Його мета – нагадати про тисячі постраждалих від війни українців, яку принесли із собою солдати РФ.

Перфоманс відбувся після того, як президент України Володимир Зеленський порівняв жорстоке знищення російськими окупантами окупованих міст із руйнуваннями в Хіросімі.

Це не перший подібний протест на Каннському кінофестивалі – 2022 року інша жінка вибігла на червону доріжку і роздяглася. На її тілі був напис Припиніть нас ґвалтувати. На дівчині був зображений український прапор – це було відсилання до кривавих подій російських окупантів на окупованих українських землях.

Також минулого року на кінофестивалі виступив Володимир Зеленський за допомогою відеотрансляції з Києва. Фестиваль історично слугує фоном для протестів, але влада Франції готова присікати будь-які перфоманси.

Щодо цьогорічного заходу, то його відкрили з відтінком української культури – Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського фестивалю 2023.