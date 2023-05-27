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Жюстін Трієт отримала Золоту пальмову гілку в Каннах за фільм Анатомія падіння

27 Травня 2023, 23:46
Юлія Захарченко редакторка стрічки
Жюстін Трієт отримала Золоту пальмову гілку в Каннах за фільм Анатомія падіння
Джерело: Getty Images

Французька кінорежисерка Жюстін Трієт отримала Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі 2023 за фільм Анатомія падіння (Anatomie D’une Chute).

Анатомія падіння — це французький фільм режисера Жюстін Тріє, випущений у 2023 році.

У сюжеті  йдеться про історію подружжя, яке живе в горах із сином з вадами зору. Одного разу батько помирає прямо перед будинком.

Проте не відомо, це було самогубство чи вбивство. Його дружину хочуть засудити. Жанр фільму: детектив, драма.

76-й Каннський кінофестиваль відбувався з 16 до 27 травня 2023 року. Там показали довгоочікувані фільми як Вбивці квіткового Місяця Мартіна Скорсезе, Індіана Джонс і реліквія долі Джеймса Мангольда, Місто астероїдів Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолив шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія Трикутник смутку стала переможцем на Каннському кінофестивалі минулого року.

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Каннський фестиваль Нагорода Нагородження режисер Фільм церемонія нагородження
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