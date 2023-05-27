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Объявлены первые победители Каннского кинофестиваля 2023 — полный список

27 мая 2023, 22:31
Юлия Захарченко редактор ленты
Каннский кинофестиваль
Источник: Depositphotos

Церемония награждения победителей Каннского кинофестиваля 2023 состоялась в субботу, 27 апреля.

Лучшим актером стал японец Кодзи Якусе за роль в фильме Идеальные дни (Perfect Days) режиссера Вима Вендерса.

В то же время награда за лучшую женскую роль досталась турецкой актрисе Мерве Диздар за работу в фильме На сухой траве (About Dry Grasses) режиссера Нури Бильге Джейлан.

Французский кинорежиссер Жюстин Триет получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 2023 года за фильм Анатомия падения (Anatomie D’une Chute).

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Теги
актеры Каннский фестиваль Нагорода Нагородження Фільми церемонія нагородження
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