Японець Кодзі Якусо переміг у номінації Найкращий актор на Каннському кінофестивалі 2023 за роль у фільмі Ідеальні дні (Perfect Days) режисера Віма Вендерса.

– Я хочу особливо подякувати Віму Вендерсу, який справді створив чудового персонажа, – сказав Кодзі Якусо.

Ідеальні дні — це японсько-німецький фільм 2023 року режисера Віма Вендерса. У фільмі поєднано чотири новели, а Кодзі Якусо зіграв головну роль у кінострічці.

Фільм був відібраний для номінації на Золоту пальмову гілку на 76-му Каннському кінофестивалі, де його прем’єра відбулася 25 травня 2023 року.

Кодзі Якусо в ролі Хіраями працює прибиральником туалетів у Токіо. Він дотримується структурованого повсякденного життя та присвячує вільний час музиці та книгам.

Хіраяма також любить дерева і фотографує їх. Через серію несподіваних зустрічей поступово розкривається більше про його минуле.

Виробництвом фільму займалася японська компанія Master Mind Limited у співпраці з німецькою Wenders Images.

76-й Каннський кінофестиваль відбувався з 16 до 27 травня 2023 року. Там показали довгоочікувані фільми як Вбивці квіткового Місяця Мартіна Скорсезе, Індіана Джонс і реліквія долі Джеймса Мангольда, Місто астероїдів Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолив шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія Трикутник смутку стала переможцем на Каннському кінофестивалі минулого року.