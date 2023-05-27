Турецька акторка Мерве Диздар перемогла в номінації Найкраща акторка на Каннському кінофестивалі 2023 за роль у фільмі На сухій траві (About Dry Grasses) режисера Нурі Більге Джейлан.

На сухій траві — турецький фільм 2023 року режисера Нурі Більге Джейлана. У головних ролях – актори кіно та телебачення Деніз Челілоглу, Мерве Дидар і Мусаб Екічі.

Сюжет фільму розповідає про вчителя, який працює в сільській місцевості східної Анатолії та сподівається переїхати до Стамбула, коли його звинувачують у жорстокому поводженні з ученицею.

На створення сценарію пішло близько двох років, а зйомки почалися в березні 2021 року в Ерзурумі. Кадри також були зняті в Адіямані. Операторами фільму стали Кюршат Юресін і Чехавір Шахін. Виробництвом фільму займалися ARTE France і TRT.

На сухій траві було оголошено одним із 19 фільмів, який претендував на Золоту пальмову гілку на 76-му Каннському кінофестивалі. Його світова прем’єра відбулася 19 травня 2023 року.

76-й Каннський кінофестиваль відбувався з 16 до 27 травня 2023 року. Там показали довгоочікувані фільми як Вбивці квіткового Місяця Мартіна Скорсезе, Індіана Джонс і реліквія долі Джеймса Мангольда, Місто астероїдів Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолив шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія Трикутник смутку стала переможцем на Каннському кінофестивалі минулого року.