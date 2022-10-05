На тлі війни Росії з Україною світові зірки стали на бік добра і почали всіляко допомагати нашій країні. Дехто підтримує словами, а інші й фінансово, допомагаючи на гуманітарному фронті.

Актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайуокера, підтримує український проєкт під назвою Армія дронів. Зірка активно підтримує Україну і робить все, щоб світло перемогло темряву.

– Зоряні війни завжди були казкою для дітей. А казки – це повчальні історії, де добро бореться зі злом, – упевнений Марк.

Актор запевняє, що дуже легко знайти паралелі між Імперією зла та Росією, яка вторглася на землі України.

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– Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі та свободи. Саме час об’єднатися та допомогти Україні вистояти у цій війні з імперією зла, – додав Гемілл.

Американська співачка та актриса Барбара Стрейзанд також не стоїть осторонь – вона стала послом організації UNITED24 у напрямі Медична допомога.

Зірка додала, що її дідусь та бабуся переїхали до США з України, через що Барбара відчуває з українцями потужний зв’язок.

– Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. У вас та вашої країни є моя повна підтримка, – заявила актриса.

Зірка зараз залучає людей до програми 24 000 Friends of Ukraine – користувачі будуть оплачувати $24 на місяць – кошти підуть на медичну допомогу.

Гурт Imagine Dragons величезну кількість разів виступав на сцені з прапором України та закликав жителів Європи та США допомагати українцям по можливості. У липні музиканти стали амбасадорами UNITED24 та почали збирати кошти на карети швидкої допомоги. З початку війни артисти також скасували свої концерти у Росії.

Модний бренд одягу Balenciaga також підтримує нашу країну. Креативний директор модного будинку Демна також став амбасадором UNITED24 та збирає пожертвування на допомогу переселенцям та відновлення України.

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Бренд також створив світшот із прапором нашої країни та тестом Слава Україні. Кошти з продажу одягу підуть на допомогу біженцям.

Американський актор Лієв Шрайбер збирає для України медичну та гуманітарну допомогу. Артист навесні волонтерив у Львові, а також відвідав звільнені міста – Шрайбер заснував благодійну ініціативу BlueCheck Ukraine.

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За цей час він допоміг евакуювати понад 20 тис. дітей-сиріт із інтернатів та дитячих будинків, а також допоміг 700 сім’ям.

Український футбольний трейлер Андрій Шевченко став першим послом UNITED24 – футболіст не лише допоміг збирати кошти, а й дав прихисток у своєму будинку в Лондоні українській родині.