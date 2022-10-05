На тлі війни Росії з Україною світові зірки стали на бік добра і почали всіляко допомагати нашій країні. Дехто підтримує словами, а інші й фінансово, допомагаючи на гуманітарному фронті.
Актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайуокера, підтримує український проєкт під назвою Армія дронів. Зірка активно підтримує Україну і робить все, щоб світло перемогло темряву.
– Зоряні війни завжди були казкою для дітей. А казки – це повчальні історії, де добро бореться зі злом, – упевнений Марк.
Актор запевняє, що дуже легко знайти паралелі між Імперією зла та Росією, яка вторглася на землі України.
– Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі та свободи. Саме час об’єднатися та допомогти Україні вистояти у цій війні з імперією зла, – додав Гемілл.
Американська співачка та актриса Барбара Стрейзанд також не стоїть осторонь – вона стала послом організації UNITED24 у напрямі Медична допомога.
Зірка додала, що її дідусь та бабуся переїхали до США з України, через що Барбара відчуває з українцями потужний зв’язок.
– Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. У вас та вашої країни є моя повна підтримка, – заявила актриса.
Зірка зараз залучає людей до програми 24 000 Friends of Ukraine – користувачі будуть оплачувати $24 на місяць – кошти підуть на медичну допомогу.
Гурт Imagine Dragons величезну кількість разів виступав на сцені з прапором України та закликав жителів Європи та США допомагати українцям по можливості. У липні музиканти стали амбасадорами UNITED24 та почали збирати кошти на карети швидкої допомоги. З початку війни артисти також скасували свої концерти у Росії.
Модний бренд одягу Balenciaga також підтримує нашу країну. Креативний директор модного будинку Демна також став амбасадором UNITED24 та збирає пожертвування на допомогу переселенцям та відновлення України.
Бренд також створив світшот із прапором нашої країни та тестом Слава Україні. Кошти з продажу одягу підуть на допомогу біженцям.
Американський актор Лієв Шрайбер збирає для України медичну та гуманітарну допомогу. Артист навесні волонтерив у Львові, а також відвідав звільнені міста – Шрайбер заснував благодійну ініціативу BlueCheck Ukraine.
За цей час він допоміг евакуювати понад 20 тис. дітей-сиріт із інтернатів та дитячих будинків, а також допоміг 700 сім’ям.
Український футбольний трейлер Андрій Шевченко став першим послом UNITED24 – футболіст не лише допоміг збирати кошти, а й дав прихисток у своєму будинку в Лондоні українській родині.