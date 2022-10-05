На фоне войны России с Украиной, мировые звезды стали на сторону добра и начали всячески помогать нашей стране. Некоторые поддерживают словами, а другие и финансово, помогая на гуманитарном фронте.

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера поддерживает украинский проект под названием Армия дронов. Звезда активно поддерживает Украину и делает все, чтобы свет победил тьму.

— Звездные войны всегда был сказкой для детей. А сказки – это поучительные истории, где добро борется со злом, – уверен Марк.

Сейчас смотрят

Актер уверяет, что очень легко найти параллели между Империей зла и Россией, которая вторглась на земли Украины.

Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли и свободы. Самое время объединиться и помочь Украине выстоять в этой войне с империей зла”, — добавил Хэмилл.

Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд также не стоит в стороне — она стала послом организации UNITED24 в направлении Медицинская помощь.

Звезда добавила, что ее дедушка и бабушка переехали в США из Украины, из-за чего Барбара ощущает с украинцами мощную связь.

— Устойчивость и мужество украинского народа стали подлинным вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом. У вас и вашей страны есть моя полная поддержка, — заявила актриса.

Звезда сейчас привлекает людей к программе 24 000 Friends of Ukraine — пользователи будут оплачивать по $24 в месяц — средства пойдут на медицинскую помощь.

Группа Imagine Dragons огромное количество раз выступали на сцене с флагом Украины и призывали жителей Европы и США помогать украинцам по возможности. В июле музыканты стали амбасадорами UNITED24 и начали собирать средства на кареты скорой помощи. С начала войны артисты также отменили свои концерты в России.

Модный бренд одежды Balenciaga также поддерживает нашу страну. Креативный директор модного дома Демна также стал амбасадором UNITED24 и собирает пожертвы на помощь переселенцам и восстановление Украины.

Читайте также: Balenciaga выпустили свитшот в поддержку Украины в рамках United24

Бренд также создал свитшот с флагом нашей страны и тестом Слава Україні. Средства с продажи одежды пойдут на помощь беженцам.

Америкаснкий актер Лиев Шрайбер собирает для Украины на медицинскую и гуманитарную помощь. Артист весною волонтерил во Львове, а также посетил освобожденные города — Шрайбер основал благотворительную инициативу BlueCheck Ukraine.

Читайте также: Лев Шрайбер готовит борщ в Перемышле для беженцев из Украины

За это время он помог эвакуировать более 20 тыс. детей-сырот из интернатов и детских домов, а также помог 700 семьям.

Украинский футбольный трейлер Андрей Шевченко стал первым послом UNITED24 — футболист не только помог собирать средства, но и приютил у себя в доме в Лондоне украинскую семью.