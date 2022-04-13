Американський актор та режисер Лієв Шрайбер приїхав на польсько-український кордон, де готує гарячі обіди для біженців із України.

Разом із благодійною організацією World Central Kitchen Лієв готує борщ у Перемишлі. Своїми кулінарними досягненнями популярний актор похвалився в Instagram, оприлюднивши кілька фото та відео. Він також показав мозолі, які дістав під час готування.

– День 2. Готуємо на польсько-українському кордоні з WCK. Я дуже пишаюся своїм пухирем. Усі кухарі кажуть, що це справжній почесний знак, – написав Лієв.

Також він попросив усіх жертвувати гроші Україні.

Варто зазначити, що дід Лієва за материнською лінією був родом із України.

Шрайбер є лауреатом премії Тоні. Володар шести номінацій на Золотий глобус.