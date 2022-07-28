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Balenciaga випустили світшот на підтримку України в рамках United24

28 Липня 2022, 19:45
Валентина Чорна редакторка стрічки
Balenciaga випустили світшот на підтримку України в рамках United24
Джерело: Офіс президента

Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Він популяризуватиме напрям Відбудова України для допомоги тимчасово переміщеним особам.

На підтримку платформи Balenciaga створили спеціальний світшот з гербом України та QR-кодом.

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Весь прибуток з їхнього продажу буде переказано на напрям Відбудова України. Світшот вже доступний для замовлення, його ціна становить €200.

Демна зізнався, що його рішення стати амбасадором United24 пов’язане з особистою історією, оскільки він пережив травму біженця.

– Маю за честь стати амбасадором United24. Я дуже добре знаю й відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі Відбудова України. А спеціальний світшот, який створили ми в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України, – сказав він.

Зазначимо, що напрям Відбудова України зосереджений на зборі коштів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури: доріг, мостів, шкіл та лікарень, що зробить можливим повернення українців до своїх домівок, які вони вимушено залишили.

Минулого тижня до амбасадорів United24 приєднався гурт Imagine Dragon. Музиканти просуватимуть напрямок медичної допомоги.

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Balenciaga Підтримка України
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