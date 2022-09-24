З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато громадян нашої країни були змушені їхати за кордон. Потік біженців був дуже великим, і сусідні країни зробили все, щоб захистити наших жінок та дітей.

До організацій та державних програм також приєднувалися світові зірки, які готові пожертвувати своїм комфортом заради допомоги. Вони поселяли жінок і дітей у своїх будинках, а також фінансово допомагали тим, хто цього потребує.

Світові зірки, які дали прихисток українським біженцям – далі у матеріалі.

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Танцівниця Моці Мабусе з перших днів повномасштабного вторгнення закликала мир зупинити війну. Зірка зізналася, що дала прихисток у своєму будинку 10 українським біженцям у Німеччині. Танцівниця одружена з українцем Євгеном Вазинюком, батьки якого також рятувалися від російських бомб. Вони проживають разом із Моці.

Телеведуча Наташа Каплінська також запропонувала будинок українській родині – вони були змушені тікати зі своєї країни. Вона надала житло чотирьом українцям у Великій Британії. Раніше її батько потребував політичного притулку у Великій Британії, після участі у протестах Кейптаунського університету у 1960-х роках.

Ще один британець простяг руку допомоги українцям – Бенедикт Камбербетч також дав притулок біженцям. І хоча артист не став розкривати подробиці про своїх гостей, він заявив, що допомагає їм як фінансово, так і розв’язує питання із місцем проживання.

Британський телеведучий Кріс Таррант також відчинив двері для трьох українських біженців. Він заявив, що бюрократія заважає громадянам Великої Британії швидко приймати українців.

У будинку Кріса мешкає українка, її літня мама та 9-місячна дитина. Глава сім’ї залишився в Україні, щоби захищати свої землі.

Наші сусіди готові допомагати стільки, скільки потрібно. Польський режисер Кшиштоф Зануссі дав прихисток у своїх будинках для шістьох сімей з України. Він заявив, що разом із дружиною перейнялися долею українців, змушених тікати. Продюсер додав, що багато поляків поступилися своїм інтересам заради інших людей, у тому числі й для українців.