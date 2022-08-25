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За донат на UNITED24: Imagine Dragons подарують гітару з автографами

25 Серпня 2022, 15:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Imagine Dragons
Джерело: Depositphotos

Американський інді-рок-гурт Imagine Dragons подарує гітару з автографами учасників колективу одному з постійних донаторів грошей для України.

Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно підписатися на щомісячний донат у $24 на UNITED24. Про це повідомив у Telegram-каналі Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Легендарний гурт вирішив підтримати проєкт 24 000 друзів України. Його мета – зібрати гроші для українських лікарів. Крім того, кожен, хто задонатит, гарантовано отримає лист подяки, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, – написав Федоров.

Підписатися на щомісячний донат можна за посиланням.

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Раніше ми писали, що Imagine Dragons з’явилися на концерті до Дня Незалежності України.

На заході включили запис із концерту колективу, в якому вони привітали нашу країну та зазначили, що не перестануть говорити про війну доти, доки Україна не житиме у мирі та спокійно святкуватиме свою незалежність, яка їй належить.

Теги
Imagine Dragons Підтримка України
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