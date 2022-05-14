У фіналі Євробачення 2022 виступили представники Італії Mahmood і Blanco. Дует вийшов на сцену під дев’ятим номером із піснею Brividi.
У композиції італійських представників, яка вже встигла стати доволі популярною, розповідається про кохання людей, у стосунках яких настала криза.
Дует показав розмірений номер. На сцені їм акомпанував піаніст. Mahmood постав у чорному одязі, а Blanco – в білому.
Текст пісні Mahmood і Blanco – Brividi
Ho sognato di volare con te
Su una bici di diamanti
Mi hai detto: “Sei cambiato
Non vedo più la luce nei tuoi occhi”
La tua paura cos’è? Un mare dove non tocchi mai
Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, dai
Non scappare da qui
Non lasciarmi così
Nudo con i brividi
A volte non so esprimermi
E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre
E ti vorrei rubare un cielo di perle
E pagherei per andar via
Accetterei anche una bugia
E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre
E mi vengono i brividi, brividi, brividi
Tu, che mi svegli il mattino
Tu, che sporchi il letto di vino
Tu, che mi mordi la pelle
Con i tuoi occhi da vipera
E tu sei il contrario di un angelo
E tu sei come un pugile all’angolo
E tu scappi da qui
Mi lasci così
Nudo con i brividi
A volte non so esprimermi
E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre
E ti vorrei rubare un cielo di perle
E pagherei per andar via
Accetterei anche una bugia
E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre
E mi vengono i brividi, brividi, brividi
Dimmi che non ho ragione, eh
Vivo dentro una prigione, eh
Provo a restarti vicino
Ma scusa se poi mando tutto a puttane, eh
Non so dirti ciò che provo, è un mio limite
Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime
Questo veleno
Che ci sputiamo ogni giorno io non lo voglio più addosso
Lo vedi, sono qui
Su una bici di diamanti, uno fra tanti
Nudo con i brividi
A volte non so esprimermi
E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre
E ti vorrei rubare un cielo di perle
E pagherei per andar via
Accetterei anche una bugia
E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre
E mi vengono i brividi, brividi, brividi
Переклад пісні Mahmood та Blanco – Brividi
Голий з тремтінням
Іноді я не знаю, як виразити себе
І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий
І я хотів би вкрасти перлове небо від вас
І я б заплатив, щоб піти
Я б також прийняв брехню
І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий
І я отримую озноб, озноб, озноб
Ти, що розбудить мене вранці
Ви, хто брудне ліжко з вином
Ти, хто кусає мою шкіру
З вашими очима
І ти навпаки ангела
І ви як боксер на розі
І ти тікаєш звідси
Ви залишаєте мене так
Голий з тремтінням
Іноді я не знаю, як виразити себе
І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий
І я хотів би вкрасти перлове небо від вас
І я б заплатив, щоб піти
Я б також прийняв брехню
І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий
І я отримую озноб, озноб, озноб
Скажи мені, що я не правий, так
Я живу у в’язниці, так
Я намагаюся залишитися поряд з вами
Але вибачте, якщо тоді я надсилаю все пекло, а
Я не можу сказати тобі, що я відчуваю, це моя межа
Для я люблю тебе, я змішані наркотики та сльози
Це отрута
Що ми плюємо кожен день, я більше не хочу це
Ви бачите, я тут
На алмазному велосипеді, один із багатьох
Голий з тремтінням
Іноді я не знаю, як виразити себе
І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий
І я хотів би вкрасти перлове небо від вас
І я б заплатив, щоб піти
Я б також прийняв брехню
І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий
І я отримую озноб, озноб, озноб
Нагадаємо, що Євробачення 2022 проходить в італійському місті Турин завдяки минулорічній перемозі рок-гурту Maneskin. Україну на пісенному конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. У фіналі вони виступають під 12-м номером.
Варто зазначити, що Kalush Orchestra зробили спільний мікс із представниками Італії на Євробаченні 2022. Спершу Mahmood та Blanco виконали приспів свого треку, потім вступили українські репери.