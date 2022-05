У фіналі Євробачення 2022 виступили представники Італії Mahmood і Blanco. Дует вийшов на сцену під дев’ятим номером із піснею Brividi.

У композиції італійських представників, яка вже встигла стати доволі популярною, розповідається про кохання людей, у стосунках яких настала криза.

Дует показав розмірений номер. На сцені їм акомпанував піаніст. Mahmood постав у чорному одязі, а Blanco – в білому.

Текст пісні Mahmood і Blanco – Brividi

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto: “Sei cambiato

Non vedo più la luce nei tuoi occhi”

La tua paura cos’è? Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, dai

Non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu sei il contrario di un angelo

E tu sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui

Mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione, eh

Vivo dentro una prigione, eh

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane, eh

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno

Che ci sputiamo ogni giorno io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Переклад пісні Mahmood та Blanco – Brividi

Голий з тремтінням

Іноді я не знаю, як виразити себе

І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий

І я хотів би вкрасти перлове небо від вас

І я б заплатив, щоб піти

Я б також прийняв брехню

І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий

І я отримую озноб, озноб, озноб

Ти, що розбудить мене вранці

Ви, хто брудне ліжко з вином

Ти, хто кусає мою шкіру

З вашими очима

І ти навпаки ангела

І ви як боксер на розі

І ти тікаєш звідси

Ви залишаєте мене так

Голий з тремтінням

Іноді я не знаю, як виразити себе

І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий

І я хотів би вкрасти перлове небо від вас

І я б заплатив, щоб піти

Я б також прийняв брехню

І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий

І я отримую озноб, озноб, озноб

Скажи мені, що я не правий, так

Я живу у в’язниці, так

Я намагаюся залишитися поряд з вами

Але вибачте, якщо тоді я надсилаю все пекло, а

Я не можу сказати тобі, що я відчуваю, це моя межа

Для я люблю тебе, я змішані наркотики та сльози

Це отрута

Що ми плюємо кожен день, я більше не хочу це

Ви бачите, я тут

На алмазному велосипеді, один із багатьох

Голий з тремтінням

Іноді я не знаю, як виразити себе

І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий

І я хотів би вкрасти перлове небо від вас

І я б заплатив, щоб піти

Я б також прийняв брехню

І я хотів би любити тебе, але я завжди неправий

І я отримую озноб, озноб, озноб

Нагадаємо, що Євробачення 2022 проходить в італійському місті Турин завдяки минулорічній перемозі рок-гурту Maneskin. Україну на пісенному конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. У фіналі вони виступають під 12-м номером.

Варто зазначити, що Kalush Orchestra зробили спільний мікс із представниками Італії на Євробаченні 2022. Спершу Mahmood та Blanco виконали приспів свого треку, потім вступили українські репери.