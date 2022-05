В финале Евровидения 2022 выступили представители Италии Mahmood и Blanco. Дуэт вышел на сцену под девятым номером с песней Brividi.

В композиции итальянских представителей, которая уже успела стать довольно популярной, рассказывается о любви людей, в отношениях которых настал кризис.

Дуэт показал размеренный номер. На сцене им аккомпанировал пианист. Mahmood предстал в черном одеянии, а Blanco — в белом.

Текст песни Mahmood и Blanco — Brividi

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto: “Sei cambiato

Non vedo più la luce nei tuoi occhi”

La tua paura cos’è? Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, dai

Non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu sei il contrario di un angelo

E tu sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui

Mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione, eh

Vivo dentro una prigione, eh

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane, eh

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno

Che ci sputiamo ogni giorno io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Перевод песни Mahmood и Blanco — Brividi

Голый с дрожью

Иногда я не знаю, как выразить себя

И я хотел бы любить тебя, но я всегда неправ

И я хотел бы украсть жемчужное небо от вас

И я бы заплатил, чтобы уйти

Я бы также принял ложь

И я хотел бы любить тебя, но я всегда неправ

И я получаю озноб, озноб, озноб

Ты, который разбудит меня утром

Вы, кто грязная кровать с вином

Ты, кто кусает мою кожу

С вашими глазами

И ты наоборот ангела

И вы как боксер на углу

И ты убегаешь отсюда

Вы оставляете меня так

Голый с дрожью

Иногда я не знаю, как выразить себя

И я хотел бы любить тебя, но я всегда неправ

И я хотел бы украсть жемчужное небо от вас

И я бы заплатил, чтобы уйти

Я бы также принял ложь

И я хотел бы любить тебя, но я всегда неправ

И я получаю озноб, озноб, озноб

Скажи мне, что я не прав, да

Я живу в тюрьме, да

Я пытаюсь остаться рядом с вами

Но извините, если тогда я отправляю все ад, а

Я не могу сказать тебе, что я чувствую, это мой предел

Для я люблю тебя, я смешанные наркотики и слезы

Это яд

Что мы плюем каждый день, я больше не хочу это

Вы видите, я здесь

На алмазном велосипеде, один из многих

Голый с дрожью

Иногда я не знаю, как выразить себя

И я хотел бы любить тебя, но я всегда неправ

И я хотел бы украсть жемчужное небо от вас

И я бы заплатил, чтобы уйти

Я бы также принял ложь

И я хотел бы любить тебя, но я всегда неправ

И я получаю озноб, озноб, озноб

Напомним, что Евровидение 2022 проходит в итальянском городе Турин благодаря прошлогодней победе рок-группы Maneskin. Украину на песенном конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В финале они выступают под 12 номером.

Стоит отметить, что Kalush Orchestra сделали совместный микс с представителями Италии на Евровидении 2022. Сперва Mahmood и Blanco исполнили припев своего трека, затем вступили украинские рэперы.