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Kalush Orchestra зробили спільний мікс із представниками Італії на Євробаченні 2022

13 Травня 2022, 19:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra зробили спільний мікс із представниками Італії на Євробаченні 2022

Представники України на Євробаченні 2022 Kalush Orchestra та Італії – дует Махмуд і Бланко зробили спільний мікс зі своїх конкурсних пісень.

Музиканти поєднали композиції Stefania та Brividi. Спершу Махмуд і Бланко виконали приспів свого треку, потім вступили репери. Все це супроводжувалося акомпануванням на фортепіано та сопілці.

Під час того, як Kalush Orchestra співали Stefania, італійський дует їм бурхливо аплодував. Після виступу глядачі, які спостерігали за спільною творчістю, вибухнули оваціями.

Оцінили мікс і користувачі мережі, зазначивши, що в них вийшло чудове поєднання.

  • Ви наші герої, ви круті хлопці!
  • Різкий перехід, але круто!
  • Топ-2 учасники Євробачення 2022.
  • Хлопці, бажаємо вам виграти на Євробаченні. – Пишуть у коментарях під відео.

Варто зазначити, що конкурсна пісня Kalush Orchestra набула великої популярності в усьому світі. Найкращі кавери на трек Stefania – слухайте на Фактах ICTV.

Нагадаємо, 14 травня в Турині (Італія) пройде фінал Євробачення 2022. Букмекери прогнозують перемогу представникам України. Махмуд і Бланко у рейтингу перебувають на четвертому місці.

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Теги
Kalush, Євробачення, Італія, Кавер
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