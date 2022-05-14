14 травня український гурт Kalush Orchestra виступить у фіналі міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2022. Нашому талановитому колективу вдалося вибрати собі прохід у фінал завдяки чудовому виступу, який вразив увесь світ.

У фіналі конкурсу Kalush Orchestra знову знадобиться допомога глядачів. Як голосувати на Євробаченні 2022 року за Україну – далі у матеріалі.

Варто зазначити, що мешканці України не зможуть підтримати Kalush Orchestra у фіналі. Правила Євробачення 2022 року говорять про заборону голосування за представників своєї країни. Проте ті українці, які мешкають у Європі, можуть наблизити перемогу наших музикантів.

У своєму Instagram Kalush Orchestra показали, як голосувати на Євробаченні 2022 року за Україну з різних країн.

Для цього необхідно буде надіслати СМС із числом 12. Відомо, що з кожного закордонного номера можна відправити 20 повідомлень зі своїм голосом.

Російські хакери хочуть завадити перемозі України на Євробачення 2022. Йдеться про угруповання Killnet, яке планує здійснити DDOS-атаку. Все через широкомасштабне вторгнення, яке РФ почала 24 лютого. Також Росію усунули за участі музичного конкурсу – це сприяв Європейський мовний союз.

Раніше гурт Kalush Orchestra в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про ставлення до дискваліфікації РФ, а також про важливість таких заходів навіть на тлі війни.