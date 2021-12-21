Дружина народного артиста України Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова показала себе заплакану і сказала, що вона не мала сил виходити на зв’язок із підписниками в Instagram.

У stories Катерина вибачилася перед шанувальниками за свою відсутність, пояснивши це тим, що їй потрібний був відпочинок.

– Доброго ранку. Я тут. Вибачте, що так пропала. Мені дуже потрібний був відпочинок. Зараз приведу себе до ладу і вийду до вас, – написала Реп’яхова.

Далі вона оприлюднила фотографію, де показала, який вигляд мала два дні. У кадрі Катерина постала зі сльозами на очах.

– У мене правда не було сил виходити в stories, – повідомила блогерка.

Можливо, стан Катерини пов’язаний з останніми подіями. Справа в тому, що нещодавно дружина Віктора Павліка розповіла про сварку з чоловіком. Вона у сльозах заявила, що він її образив. Крім того, Реп’яхова сказала, що після цього вони, можливо, не будуть разом, оскільки вона одна в цій війні.

Згодом вона опублікувала пост із неоднозначним написом. Сам Павлик ніяк не коментував ситуацію, лише оприлюднив фото з сином і дружиною у своєму мікроблозі.

Під війною Катерина може мати на увазі конфлікт із Ларисою Созаєвою. Справа в тому, що Реп’яхова подала позов до суду проти колишньої дружини співака, однак її заяву відхилили через неправильне оформлення документа.