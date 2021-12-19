Дружина українського співака Віктора Павліка розповіла про сварку зі своїм чоловіком. Катерина Реп’яхова у сльозах заявила, що він її образив.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала Stories, в якому розповіла підписникам про образу на артиста.

– Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо разом. Я одна у цій війні, – написала Реп’яхова.

Згодом дружина Павліка виклала свою фотографію, яку підписала неоднозначною фразою.

– Життя дивовижне. Прокидаєшся вранці та не знаєш, що сьогодні твоє життя зміниться безповоротно, – зазначила вона.

Після відвертості Реп’яхової український співак опублікував Stories, в якому зазначив про свою любов до дружини.

Шлюб Віктора Павліка

Подружжя перебуває у шлюбі вже понад 1,5 роки. У травні 2020 року Катерина Реп’яхова та Віктор Павлік одружилися.

Через деякий час стало відомо про вагітність дівчини. Дружина артиста народила сина Михайла у червні 2021 року.

Нещодавно Реп’яхова подала позов до суду проти колишньої дружини співака Лариси Созаєвої, однак її заяву відхилили через неправильне оформлення документу.

Фото: Катерина Реп’яхова