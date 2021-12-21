Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала себя заплаканную и сказала, что у нее не было сил выходить на связь с подписчиками в Instagram.

В stories Екатерина извинилась перед поклонниками за свое отсутствие, объяснив это тем, что ей необходим был отдых.

— Доброе утро. Я тут. Простите, что так пропала. Мне очень нужен был отдых. Сейчас приведу себя в порядок и выйду к вам, — написала Репяхова.

Далее она обнародовала фотографию, на которой показала, как выглядела два дня. В кадре Екатерина предстала со слезами на глазах.

— У меня правда не было сил выходить в stories, — сообщила блогер.

Возможно, состояние Екатерины связано с последними событиями. Дело в том, что недавно жена Виктора Павлика рассказала о ссоре с мужем. Она в слезах заявила, что он ее обидел. Кроме того, Репяхова сказала, что после этого они возможно не будут вместе, поскольку она одна в этой войне.

После она опубликовала пост с неоднозначной надписью. Сам Павлик никак не комментировал ситуацию, лишь обнародовал фото с сыном и супругой в своем микроблоге.

Под войной Екатерина может иметь ввиду конфликт с Ларисой Созаевой. Дело в том, что Репяхова подала иск в суд против бывшей супруги певца, однако ее заявление отклонили из-за неправильного оформления документа.