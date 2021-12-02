Блогер і дружина народного артиста України Віктора Павліка Катерина Реп’яхова розповіла, що з нею буде, якщо співак її покине.

В Instagram-stories Катерина вирішила відповісти на запитання своїх підписників. Так, один із шанувальників поцікавився, що з нею було б, якби Віктор Павлік запив та пішов від неї? При цьому було згадано і так званий закон бумеранга, натякаючи на те, що артист заради неї покинув свою колишню дружину.

Реп’яхова зазначила, що щастя в її житті визначається не наявністю чоловіка.

– Запити і втекти може і Віктор Павлік, і Коля, і Петро. Головне – що я маю і те, як я проходжу труднощі. А вони є абсолютно у кожної людини, – наголосила блогер.

Катерина також сказала, що не розуміє, до чого тут закон бумеранга.

– Віктор прожив довге життя – 56 років. Так сталося, що коли він зустрічав наступних дружин, був одружений з попередніми. Це його життя, історія та доля. Ніхто не має права судити, правильно він живе чи ні. Мені здається, куди гірше лізти з порадами та оцінками туди, де нічого не знаєш, – підсумувала Реп’яхова.

Нагадаємо, що влітку 2019 року Віктор Павлік розлучився з Ларисою Созаєвою та зробив пропозицію своєму концертному директору Катерині Реп’яховій. 29 травня 2020 року пара офіційно узаконила свої стосунки.

15 червня 2021 року стало відомо, що Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова стали батьками. В них народився син Михайло.

Незважаючи на те, що минув час, між новою родиною Павліка та Ларисою Созаєвою періодично виникають конфлікти. Так, нещодавно Катерина Реп’яхова заявила, що її блог намагаються знищити, натякнувши на екс-дружину артиста.