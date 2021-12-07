Через “нахабну тварюку”: Реп’яхова подала до суду на екс-дружину Павліка

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова подала позов до суду на його екс-кохану Ларису Созаєву.

Про це Репяхова повідомила в Instagram.

Історія непростих стосунків між цими людьми триває вже кілька років. Однак тепер взаємний обмін “люб’язностями” в мережі переріс у серйозніший конфлікт із розглядом у суді.

Катерина Реп’яхова заявила, що сплатила судовий збір та подала позов, продемонструвавши невеликий його фрагмент. Там була вказана одна з недружніх фраз Созаєвої, а саме: Ти нахабна тварюка.

– У мій день ангела бажаю собі ніколи не зустрічати поганих людей, – зауважила Катерина Реп’яхова.

Чому виник конфлікт

18 жовтня екс-дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила, що колишній виганяє її з квартири. Віктор Павлік узяв на себе кредит на квартиру, коли був у шлюбі з Ларисою. Однак в результаті пара розійшлася. Зі свого боку, після смерті їх спільного сина, Павлік пообіцяв виплатити кредит і віддати квартиру Созаєвій.

Зі свого боку, дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова заявила, що Лариса просто тероризує їх родину. Мовляв, їм доводиться жити в орендованій квартирі, бо значна кількість грошей йде на виплату кредиту за квартиру Созаєвої.

Поки жінки між собою ніяк не могли помиритися, Віктор Павлік не коментував цю ситуацію. Проте їхній конфлікт заграв новими фарбами 25 листопада, коли Реп’яхова заявила про те, що її хочуть знищити, як блогера. На обліковий запис дівчини роблять мусовану атаку боти. За словами Реп’яхової, вона не має ворогів, крім однієї людини, натякаючи на Ларису Созаєву.

На ці звинувачення Созаєва також не змогла змовчати. Вона зазначила, що Реп’яхова шість років тому забрала з родини Павліка, хоча він не хотів йти.

– Річ не в цьому, це правильно що він пішов. Це правильно, що він з тобою. Я дуже рада, що він нарешті знайшов людину, гідну собі, – заявила Лариса.

Вона додала, що Катерина говорить багато неправди та досі ревнує Павліка до неї. Мовляв, Реп’яхова забороняє Віктору з нею розмовляти.

– У тебе істерика щоразу, коли лунає моє ім’я. Ти дуже нахабна тварюка, ти холоднокровна тварюка. Ти готувалася до весілля абсолютно спокійно, коли мій син помирав. Тебе це особливо не засмучувало. А зараз чомусь ти вирішила що я найняла ботів, розкрила твою сторінку. Навіщо мені це робити? Мені нема до тебе жодної справи. У мене є своє особисте життя. Я прошу тебе залиш мене у спокої, – заявила Лариса Созаєва.