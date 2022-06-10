Український музикант та ведучий Коля Сєрга розповів, як і після чого “поховав” для себе співачку Регіну Тодоренко.

Артист регулярно записує відеозвернення до росіян із закликом не мовчати. Він згадав, як російські окупанти вбили його друга Аліка в Бучі, який був цивільним та колишнім хлопцем Регіни.

– Коли я дізнався про це, то мене прибило. Я написав про це в Instagram-stories. Я був злий на Регіну, що вона ніяк не відреагувала, і написав, що так і так, але не прямо до неї, а просто, що за сумісництвом він зустрічався з нею. Вона мені написала: Правда Алік помер? У нього хтось залишився? Я сказав, що дружина та донька. Вона каже: Чому ти мені не написав? Я сказав: А сенс? – згадує Серга.

Артист зізнався: зробив відеозапис листування, щоб надіслати родичці. Наступного дня Тодоренко виклала це листування, однак видалила повідомлення Колі, врешті-решт залишилися тільки її. Співачка звинуватила Сєргу в піарі на її імені.

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Коля не став мовчати і оприлюднив усе листування, щоб показати, як було насправді.

– Мене всередині це розбурхує. І я розумію, ну с**а ж. Як так можна? Одна справа, якби ти була людиною, яка іммігрувала до Росії і залишилася там жити, і не маєш впливу на аудиторію. Але ти селебріті, на тебе дивляться люди, рівняються, вони тобі довіряють… Коли ти блогер, ти відповідальний за те, що ти пишеш, і за те, чого ти не пишеш. Це було звернення до всіх блогерів. Регіна не відреагувала. І я зрозумів, що це був “похорон” Регіни в моєму житті. Надгробна промова – бац, і кинув земельку, – сказав артист.

Він додав, що у Тодоренко в Одесі не лише сестра та батьки, а й брат.

– Потрібно брата забрати в тероборону… Скажімо, є хороший боєць, з хорошим родоводом, з можливістю виправити родове прокляття, яке наноситься печатками, що випалюють, — каже він.

Слід зазначити, що сам Сєрга з перших днів повномасштабної війни захищає нашу країну.

Фото: Коля Сєрга