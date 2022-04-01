Телеведуча Регіна Тодоренко продовжує виправдовуватися через те, чому не називає напад Росії на Україну війною.

За словами артистки, в них із чоловіком Владом Топаловим, який є російським співаком, різні політичні погляди. Так, вони не можуть дійти консенсусу – складно порозумітися в питаннях війни.

– Ми зрозуміли, що нам важко дійти консенсусу, ми з ним у різних положеннях абсолютно. І позиції в нас не в усьому сходяться. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, бо це руйнує нашу сім’ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити одне одного як у клятві – в радості, в хворобі, в бідності, в кризі, та в усьому іншому, – зазначила Тодоренко.

Зазначимо, що Регіна народилася в Одесі, де зараз перебуває вся її родина. У 2018 році вона вийшла заміж за Топалова, з яким проживає в Росії.

Понад місяць ведуча мовчить про війну в Україні. Вона каже, що переживає за свою родину і молиться за них у храмі, однак не називає речі своїми словами – Росія напала на Україну.

Наразі артистка всіляко виправдовується чому мовчить. Так, вона вирішила зняти випуск із психологом про те, як жити в нинішніх реаліях. Проте українському народу її відмазки не цікаві, оскільки в нашій країні гинуть мирні мешканці.

Нещодавно ведуча Катерина Осадча звернулася до вагітної Тодоренко. Вона запросила її народити в Україні в бомбосховищі.