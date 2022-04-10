Телеведуча Регіна Тодоренко поскаржилася на хейт у мережі та звинуватила співака Колю Сєргу в хайпі на її імені.

В Instagram-stories Тодоренко оприлюднила скрін переписки. Вона написала Сєрге після новини про смерть екс-коханого Аліка, який також був другом Колі.

У смс Регіна запитує в Сєрги, де відбудеться прощання з убитим, чи має він сім’ю і чому ведучий не написав їй особисто, адже в нього є її номер. Відповіді Регіна не отримала.

– Зверніть увагу, як людина читає мої смс, але не відповідає, а лише продовжує хайпитися публічно, – написала ведуча.

Очевидно, що навіть якщо Коля й читає повідомлення Регіни, то він не має бажання їй відповідати, оскільки ведуча жодного разу не названа напад РФ на Україну війною. А Сєрга в цей час перебуває в лавах ЗСУ та захищає нашу країну.

Також показала артистка й інші повідомлення, які їй пишуть користувачі мережі. Вона не розуміє через що весь негатив – від злості чи безсилля.

Раніше Коля Сєрга розповів про друга, якого застрелили в Бучі. Під час розмови з’ясувалося, що чоловік був колишнім екс-коханим Регіни Тодоренко, яка наразі живе та будує кар’єру в РФ, проте її близькі залишаються в Україні.

Вона публікує пости в Instagram, пише, що до будинку її батьків прийшло лихо та збирає гумдопомогу для нашої країни, проте жодного разу не назвала речі своїми іменами – Росія напала на Україну.