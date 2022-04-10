Популярність – це відповідальність: Серга жорстко пройшовся по Тодоренко та решті “нейтральних”

Український артист і ведучий Коля Серга, який зараз захищає Україну зі зброєю в руках, звернувся до Регіни Тодоренко, а в її особі до інших “нейтральних особистостей”.

– В особі Регіни, я звертаюся до всіх нейтральних блогерів РФ: веселих Івлєєвих, Алін Астровських, які розтікається в жалю, Сабуровим, які істерично зриваються, вічно релаксуючих Джиганам і зляканим Ані Лорак. Це війна. Тут немає півтонів. Ти чи проти, чи за. Навіть невисловлена ​​позиція є позицією. Кожна наша дія або бездія веде до результату. Хочемо ми цього чи ні. І популярність це відповідальність, – заявив Серга.

Він зазначив, що російський глядач дізнався про Регіну Тодоренко завдяки українському проекту Орел і решка. Вона має 8 млн підписників, більша частина яких – росіяни. Вона могла вплинути на їхні уми, адже зазвичай аудиторія довіряє своєму блогеру. Але вона не стала цього робити.

– Ти запитала: А чому я тобі не написав на особистий номер про смерть Аліка? Регіна, у мене щодо тебе немає нічого особистого. Можливо вчасно виражена тобою та твоїми колегами позиція змогла б уберегти життя Аліка та тисячі інших життів. До того ж за півтора місяця війни, ти, маючи, мій особистий номер не написала жодного слова. Знову ж таки твоя мовчанка – це твоя активна позиція, – зазначив Коля Серга.

Раніше Коля Сєрга розповів про друга, якого застрелили в Бучі. Під час розмови з’ясувалося, що чоловік був колишнім екс-коханим Регіни Тодоренко, яка наразі живе та будує кар’єру в РФ, проте її близькі залишаються в Україні.

Вона публікує пости в Instagram, пише, що до будинку її батьків прийшло лихо та збирає гумдопомогу для нашої країни, проте жодного разу не назвала речі своїми іменами – Росія напала на Україну.

Згодом Тодоренко поскаржилася на хейт у мережі та звинуватила співака Колю Сєргу в хайпі на її імені.

В Instagram-stories Тодоренко оприлюднила скрін переписки. Вона написала Сєрге після новини про смерть екс-коханого Аліка, який також був другом Колі.