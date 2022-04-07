Ведучий Коля Сєрга розповів, що в Бучі російські загарбники вбили його друга Аліка, який колись зустрічався зі співачкою Регіною Тодоренко.

В інтерв’ю опозиційному російському YouTube-каналу Популярна політика Сєрга розповів, що 33-річного чоловіка було застрелено в потилицю. Про те, що Аліка не стало, виконавець дізнався через три тижні після його смерті.

– Він не був військовим. Вийшов із бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. Наразі в процесі звільнення Бучі, пошуку загиблих знайшли, зокрема, і його труп, – зазначив Коля.

Наразі артист перебуває в Одесі в лавах ЗСУ. Зізнається, що новини про смерть друзів вибивають його з колії. Також Сєрга не розуміє, як можна мовчати про війну в Україні. Зокрема, він згадав і Регіну Тодоренко, оскільки вона зустрічалася з Аліком.

– Алік був колись у романтичних стосунках із Регіною Тодоренко. І мене це добило, ігнор, що триває, – зазначив Коля.

Одеситка Регіна Тодоренко зараз живе та будує кар’єру в РФ, однак її близькі перебувають в Україні. Артистка ігнорує війну і не називає речі своїми іменами, намагаючись виправдати себе.

Вона публікує пости в Instagram, і пише, що до будинку її батьків прийшла біда, проте жодного разу не назвала ім’я людини, через яку все почалося — президента Росії Володимира Путіна.

Нещодавно Тодоренко знову спробувала виправдатися. Вона сказала, що не говорить про війну, оскільки у них із чоловіком різні погляди щодо цього, і вони не можуть дійти консенсусу.

Нагадаємо, що з 2018 року Регіна одружена з російським співаком Владом Топаловим, який перебуває в базі Миротворець за участь у пропагандистських заходах на території окупованого РФ Криму.

Фото: Коля Сєрга