Украинский музыкант и ведущий Коля Серга рассказал, как и после чего “похоронил” для себя певицу Регину Тодоренко.

Артист регулярно записывает видеообращения к россиянам с призывом не молчать. Он вспомнил, как российские оккупанты убили его друга Алика в Буче, который был гражданским и бывшим парнем Регины.

— Когда я узнал об этом, меня прибило. Я написал об этом в Instagram-stories. Я был зол на Регину, что она никак не отреагировала, и написал, что так и так, но не в прямую к ней, а просто, что по совместительству он встречался с ней. Она мне написала: Правда Алик умер? У него кто-то остался? Я сказал, что жена и дочь. Она говорит: Почему ты напрямую мне не написал? Я сказал: А смысл? — вспоминает Серга.

Артист признался: сделал видеозапись переписки, чтобы отправить родственнице. На следующий день Тодоренко выложила эту переписку, однако удалила сообщения Коли, в итоге — остались только ее. Певица обвинила Сергу в пиаре на ее имени.

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Коля не стал молчать и обнародовал всю переписку, чтобы показать, как было на самом деле.

— Меня внутри это будоражит. И я понимаю, ну с**а же. Как так можно? Одно дело, если бы ты был человеком, который иммигрировал в Россию и остался там жить, и не имеешь влияния на аудиторию. Но ты селебрити, на тебя смотрят люди, равняются, они тебе доверяют… Когда ты блогер, ты ответственен за то, что ты пишешь, и за то, чего ты не пишешь. Это было обращение ко всем блогерам. Регина никак не отреагировала. И я понял, что это были “похороны” Регины в моей жизни. Надгробная речь — бац, и кинул земельку, — сказал артист.

Он добавил, что у Тодоренко в Одессе не только сестра и родители, но и брат.

— Нужно брата забрать в тероборону… Скажем — есть хороший боец, с хорошей родословной, с возможностью исправить родовое проклятие, которое наносится выжигающими печатями, — говорит он.

Стоит отметить, что сам Серга с первых дней полномасштабной войны защищает нашу страну.

Фото: Николай Серга