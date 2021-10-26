Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Моє серце з нею: дружина Болдвіна порушила мовчання після смерті Галини Гатчинс

26 Жовтня 2021, 10:52 Каріна Зуєва
Жена Алека Болдуина
Джерело: Гіларія Болдвін

Дружина американського актора Алека Болдвіна Гіларія порушила мовчання та емоційно прокоментувала смерть оператора Галини Гатчинс.

Жінка сказала, що немає слів, щоб виразити весь душевний біль.

– Моє серце з Галиною. Її чоловіком, сином, родиною та близькими. І моїм Алеком. Як то кажуть: Немає слів. Неможливо висловити шок і душевний біль про таку трагічну подію. Розбите серце, втрата, підтримка, – написала вона в Instagram.

Підписники Гіларії висловили слова підтримки та співчуття.

  • Наші серця розбиті разом із вашими.
  • Ви маєте рацію, немає слів. Жахлива трагедія.
  • Не можу уявити, через що ви всі наразі проходите. Тримайтеся, наші думки з вами.
  • Бажаю вам знайти втіху в своїх серцях у ці важкі часи, – пишуть користувачі мережі.
Читайте також:
Галина ХатчинсУкраїнка і журналіст: що відомо про Галину Гатчинс, яку застрелив Алек Болдвін

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо про те, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза під час зйомок вестерну. Трагічний інцидент стався через страшну випадковість під час зйомок сцени, в якій актор стріляв холостими патронами. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.

Згодом Алек Болдвін прокоментував трагедію. Актор заявив, що перебуває в шоці після події.

Крім того, висловився і близький друг Галини Гатчинс, який в цей момент був поруч із нею. Він заявив про недбалість режисерів і тих, хто відповідає за зброю.

Теги
Алек Болдвін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка