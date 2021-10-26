Дружина американського актора Алека Болдвіна Гіларія порушила мовчання та емоційно прокоментувала смерть оператора Галини Гатчинс.

Жінка сказала, що немає слів, щоб виразити весь душевний біль.

– Моє серце з Галиною. Її чоловіком, сином, родиною та близькими. І моїм Алеком. Як то кажуть: Немає слів. Неможливо висловити шок і душевний біль про таку трагічну подію. Розбите серце, втрата, підтримка, – написала вона в Instagram.

Підписники Гіларії висловили слова підтримки та співчуття.

Наші серця розбиті разом із вашими.

Ви маєте рацію, немає слів. Жахлива трагедія.

Не можу уявити, через що ви всі наразі проходите. Тримайтеся, наші думки з вами.

Бажаю вам знайти втіху в своїх серцях у ці важкі часи, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо про те, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза під час зйомок вестерну. Трагічний інцидент стався через страшну випадковість під час зйомок сцени, в якій актор стріляв холостими патронами. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.

Згодом Алек Болдвін прокоментував трагедію. Актор заявив, що перебуває в шоці після події.

Крім того, висловився і близький друг Галини Гатчинс, який в цей момент був поруч із нею. Він заявив про недбалість режисерів і тих, хто відповідає за зброю.