Дружина американського актора Алека Болдвіна Гіларія порушила мовчання та емоційно прокоментувала смерть оператора Галини Гатчинс.
Жінка сказала, що немає слів, щоб виразити весь душевний біль.
– Моє серце з Галиною. Її чоловіком, сином, родиною та близькими. І моїм Алеком. Як то кажуть: Немає слів. Неможливо висловити шок і душевний біль про таку трагічну подію. Розбите серце, втрата, підтримка, – написала вона в Instagram.
Підписники Гіларії висловили слова підтримки та співчуття.
- Наші серця розбиті разом із вашими.
- Ви маєте рацію, немає слів. Жахлива трагедія.
- Не можу уявити, через що ви всі наразі проходите. Тримайтеся, наші думки з вами.
- Бажаю вам знайти втіху в своїх серцях у ці важкі часи, – пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо про те, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза під час зйомок вестерну. Трагічний інцидент стався через страшну випадковість під час зйомок сцени, в якій актор стріляв холостими патронами. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту.
Згодом Алек Болдвін прокоментував трагедію. Актор заявив, що перебуває в шоці після події.
Крім того, висловився і близький друг Галини Гатчинс, який в цей момент був поруч із нею. Він заявив про недбалість режисерів і тих, хто відповідає за зброю.