Жена американского актера Алека Болдуина Хилария нарушила молчание и эмоционально прокомментировала смерть оператора Галины Хатчинс.

Женщина сказала, что у нее нет слов, чтобы выразить всю душевную боль.

— Мое сердце с Галиной. Ее мужем, сыном, семьей и близкими. И моим Алеком. Как говорится: Нет слов. Невозможно выразить шок и душевную боль о таком трагическом событии. Разбитое сердце, утрата, поддержка, — написала она в Instagram.

Подписчики Хиларии выразили слова поддержки и соболезнования.

Наши сердца разбиты вместе с вашими.

Вы правы, нет слов. Ужасная трагедия.

Не могу представить, что вы все сейчас проходите. Держитесь, наши мысли с вами.

Желаю вам найти утешение в своих сердцах в эти трудные времена. — Пишут пользователи сети.

Напомним, 22 октября стало известно о том, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок вестерна. Трагический инцидент произошел по страшной случайности во время съемок сцены, в которой актер стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

Позже Алек Болдуин прокомментировал трагедию. Актер заявил, что находится в шоке после происшествия.

Кроме того, высказался и близкий друг Галины Хатчинс, который в этот момент находился рядом с ней. Он заявил о халатности режиссеров и тех, кто отвечает за оружие.