Світлооператор і близький друг загиблої Галини Гатчинс Сергій Светной розповів детальніше про те, як сталася трагедія. За словами чоловіка, коли пролунав постріл, він стояв із жінкою пліч-о-пліч, і вмирала вона на його руках.

Він зазначив, що має повне право розповісти, чому так сталося, і заявив про недбальство продюсерів і персоналу.

– Вплинула на це недбалість людини, яка повинна була перевірити зброю на місці. Людина, яка повинна була оголосити про наявність зарядженої рушниці, цього не зробила. Людина, яка повинна була перевірити цю зброю перед тим, як принести її на знімальний майданчик, цього не зробила. В результаті – смерть людини, – написав він у Facebook.

Сергій заявив, що вся команда – це персонали, крім тих, хто відповідає за зброю.

– Не може 24-річна дівчина бути професіоналом у цій справі, як і її однолітки (подруги по школі, двору, Instagram). Професіонали – це люди, які провели не один десяток років на майданчику, це люди, які знають свою роботу від А до Я, це люди, у яких безпека на майданчику на рівні рефлексів. І їм не треба говорити покласти мішок на штатив, закріпити драбину в декорації чи огородити місце вибуху, – продовжив Светной.

Він звернувся до продюсерів із проханням не економити на персоналі, оскільки їхня робота не просто цікава, а й небезпечна. Сергій зазначив, що в кожному департаменті повинен бути професіонал.

– Я розумію, що ви завжди боретеся за бюджет, але так не можна… Я нікому не бажаю пережити те, що пережив я, що переживає її чоловік і син, а також актор Алек Болдвін, в руки якого дали цю зброю. Йому тепер жити з цією думкою все життя, що він позбавив життя людину через непрофесіоналів, – наголосив Светной.

У висновку світлооператор подякував усім, хто був поруч на знімальному майданчику і намагався врятувати життя Галині.

Нагадаємо, 22 жовтня інтернет сколихнула новина про те, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс. Трагічний випадок стався під час зйомок фільму Іржа. Все, що відомо про інцидент – читайте на Фактах ICTV.