Оператор Галина Гатчинс була застрелена американським актором Алеком Болдуїном під час зйомок фільму.
Біографія Галини Гатчинс і що про неї відомо – далі в матеріалі.
Гатчинс була родом із України. Їй було 42 роки. Про це йдеться на офіційному сайті оператора.
Дитинство Галини пройшло на радянській військовій базі в арктичному колі в оточенні північних оленів і підводних човнів.
Відтак Гатчинс поїхала до столиці України, де закінчила Київський національний університет. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики і працювала журналістом-розслідувачем.
Оператором Галина стала після того, як закінчила курс Кінематографу в AFI Conservatory в Лос-Анджелесі. На своїй сторінці в Facebook Гатчинс вказала, що є Директором з фотографій ICG: Гільдія міжнародних кінематографістів.
В Instagram Галина ділилася моментами з життя та робочими процесами.
Судячи з публікацій в оператора є син Андрос, який народився в 2013 році.
Серед останніх робіт Галини – фільми Blindfire, Заклятий ворог і Дорогуша.
Раніше ми писали, що під час зйомок вестерна Раст Алек Болдуїн вистрілив в оператора Галину Гатчинс і поранив режисера стрічки Джоела Соузу, який перебуває у важкому стані.
За словами журналіста Тесси Ментус, причиною нещасного випадку стала осічка зброї, яка використовувалося на майданчику як предмет реквізиту.
Фото: Галина Гатчинс