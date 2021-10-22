Оператор Галина Гатчинс була застрелена американським актором Алеком Болдуїном під час зйомок фільму.

Біографія Галини Гатчинс і що про неї відомо – далі в матеріалі.

Гатчинс була родом із України. Їй було 42 роки. Про це йдеться на офіційному сайті оператора.

Дитинство Галини пройшло на радянській військовій базі в арктичному колі в оточенні північних оленів і підводних човнів.

Відтак Гатчинс поїхала до столиці України, де закінчила Київський національний університет. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики і працювала журналістом-розслідувачем.

Оператором Галина стала після того, як закінчила курс Кінематографу в AFI Conservatory в Лос-Анджелесі. На своїй сторінці в Facebook Гатчинс вказала, що є Директором з фотографій ICG: Гільдія міжнародних кінематографістів.

В Instagram Галина ділилася моментами з життя та робочими процесами.

Судячи з публікацій в оператора є син Андрос, який народився в 2013 році.

Серед останніх робіт Галини – фільми Blindfire, Заклятий ворог і Дорогуша.

Раніше ми писали, що під час зйомок вестерна Раст Алек Болдуїн вистрілив в оператора Галину Гатчинс і поранив режисера стрічки Джоела Соузу, який перебуває у важкому стані.

За словами журналіста Тесси Ментус, причиною нещасного випадку стала осічка зброї, яка використовувалося на майданчику як предмет реквізиту.

Фото: Галина Гатчинс