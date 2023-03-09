Велику Британію на Євробаченні 2023 року представить Мае Муллер із піснею I Wrote A Song. Новиною артистка поділилася в Instagram.

– Я не можу повірити, що говорю про це… але цього року беру участь від Великої Британії на Євробаченні. Це був найважчий секрет у світі – буквально мільйон разів мало не проговорилася про це, але новина нарешті вийшла! Ліверпуль, побачимося дуже скоро, – заявила Мае.

Відомо, що артистка виступить уже у фіналі конкурсі 13 травня з піснею I Wrote A Song, яку зірка щойно презентувала для шанувальників. Не секрет, що Велика Британія входить до “великої п’ятірки” – учасники одразу ж потрапляють до фіналу конкурсу.

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Що відомо про Мае Муллер

Співачка народилася 26 серпня 1997 року в Лондоні – почала співати з 8 років, а вже у 2017 році записала кілька демозаписів. Ці старання принесли їй справжній успіх – вже з 2018 року вона співпрацювала з іншими популярними артистами – Marshmello та Sigala.

Мае домоглася визнання за допомогою пісні Better Days – він зібрав понад 1 млрд прослуховувань, і допоміг завоювати платину в США і Канаді.

Велика Британія на Євробаченні

З 1957 року Велика Британія брала участь у конкурсі 64 рази. Представники країни пропустили тільки два Євробачення – у 1956 і 1958 роках. Велика Британія перемагала в конкурсі цілих 5 разів. Друге місце артисти посідали набагато частіше – 16 разів.

Утім, потрапити на конкурс не так уже й просто, навіть якщо є на це гроші. Фанати не могли купити квитки на Євробачення 2023 через спеціальний сайт. Система видавала помилку, навіть якщо користувач мережі простояв довгу віртуальну чергу.