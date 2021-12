Як і всі ви, ми більш ніж готові до того, щоб остаточно залишити 2021 рік у минулому. Цей рік ознаменувався поверненням кінотеатрів та новими експериментами стрімінгових сервісів, що сприяло появі кількох чудових фільмів. Проте чимало картин знову перенесли на пізніший термін, що робить 2022-й ще більш насиченим на релізи.

Ось які фільми 2022 року ми з нетерпінням очікуємо побачити.

ЧАСТИНА 3

31. Бардо / Bardo (або False Chronicle of Handful of Truths)

Режисер: Алехандро Гонсалес Іньяріту

Коли: необхідно уточнювати (можливо, проект потрапить до основного конкурсу Каннського кінофестивалю, – Ред.)

Після фільму Легенда Г’ю Гласса 2015 року з Леонардо ДіКапріо і двох перемог поспіль у номінації Найкращий режисер на Оскарі Алехандро Гонсалес Іньярріту нарешті повертається до свого коріння після довгої перерви, знявши філософську комедію в мексиканському стилі без голлівудських зірок. Даніель Гіменес Качо, Грізельда Сісіліані та Грентем Коулман виконують головні ролі, а співавтор Бердмена Ніколас Джакобоне також повернувся до роботи.

32. Цілком і повністю / Bones & All

Режисер: Лука Гуаданьїно

Коли: необхідно уточнювати

Лука Гуаданьїно (Суспірія, Назви мене своїм ім’ям) повертається в кіно з великої літери, знявши романтичний горор з елементами канібалізму з Тімоті Шаламе у головній ролі та зіркою Хвилі Тейлором Расселом. Також у ролях Марк Райленс, Майкл Сталберг, Андре Голланд, Джессіка Харпер, Хлоя Севін’ї та режисер Девід Гордон Грін.

33. Людина-павук: Навколо всесвіту 2 / Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One)

Режисери: Жоакім Дос Сантос, Кемп Пауерс, Джастін Томпсон

Коли: 7 жовтня

Нещодавно було опубліковано назву та тизер-сиквела оскароносного мультфільму. Проект матиме дві частини. Майлз Моралес (Шамейк Мур) та Гвен Стейсі (Хейлі Стайнфелд) повертаються, до них приєднується Людина-павук 2099 (Оскар Айзек), і очікується поява багатьох інших людей-павуків (Жінку-павука Джессіки Дрю грає Ісса Рей). Філ Лорд та Кріс Міллер пишуть сценарій.

34. Крід 3 / Creed III

Режисер: Майкл Б. Джордан

Коли: необхідно уточнювати

Майкл Б. Джордан сяде у крісло режисера третього фільму серії спінофа Роккі. Хоча офіційних подробиць ще немає, повернення Сильвестра Сталлоне цього разу не очікується. Сам же Сталлоне висловив зацікавленість у тому, щоб син Клаббера Ленга (Містер Ті) з Роккі 3 став лиходієм-боксером триквелу Кріда. Поряд із зіркою Тессою Томпсон, що повернулася, незмірно талановитий Джонатан Мейджорс був задіяний у фільмі, що підігріває інтерес до останньої частини франшизи.

35. Безіменний проект Девіда О. Рассела / Untitled David O. Russell Project

Режисер: Девід О. Рассел

Коли: 4 листопада

Про майбутній фільм Девіда О. Рассела (Афера по-американськи) відомо небагато, крім того, що, за чутками, це буде фільм про епоху депресії. У головних ролях – лікар та адвокат, які утворюють малоймовірне партнерство. Але яке це має значення, коли у фільмі зібрані всі зірки Голлівуду: Марго Роббі, Крістіан Бейл, Джон Девід Вашингтон, Рамі Малек, Зої Салдана, Роберт Де Ніро, Майк Маєрс, Тімоті Оліфант, Майкл Шеннон, Кріс Рок, Анна Тейлор-Джой , Андреа Райзборо, Маттіас Схунартс, Алессандро Нівола та Тейлор Свіфт. Крім того, у фільмі зайняті композитор Гільдур Ґуднадоттір (Джокер, Чорнобиль) та оператор Еммануель Любецкі (Дерево життя, Легенда Г’ю Гласса). Претендент на усі можливі кінонагороди.

36. Чорна пантера: Ваканда навіки / Black Panther: Wakanda Forever

Режисер: Райан Куглер

Коли: 11 листопада

Після трагічної смерті Чедвіка Боузмана фільму Чорна пантера: Ваканда навіки доведеться заповнити величезну порожнечу. Було прийнято гідне поваги рішення не наймати нового актора для виконання ролі Т’Чалли – прізвисько, що передається з покоління в покоління. А шанувальники припускають, що сиквел стане перехідним фільмом, передавши костюм такому персонажу, як Шурі (Летіція Райт), яка взяла на себе цю роль у коміксах, Окойє (Данай Гуріра) або М’Баку (Уінстон Дьюк). До акторського складу також приєдналася Мікаела Коель, і ми зацікавлені, в якому напрямку Райан Куглер поведе франшизу.

37. Бетмен / The Batman

Режисер: Метт Рівз

Коли: 4 березня

Він – Помста. Він – Ніч. Він… Бетмен. Коли Роберт Паттінсон грає Темного лицаря Готема, а Метт Рівз (Планета мавп) виконує обов’язки режисера важко не надихнутися, особливо після карколомного трейлера. Представляючи нові інтерпретації класичних лиходіїв, таких як Пінгвін (Колін Фаррелл), Жінка-кішка (Зої Кравіц) та Загадник (Пол Дано), Рівз прагне оживити популярну франшизу. Наскільки вдало – питання відкрите.

38. Men (без локалізованого перекладу)

Режисер: Алекс Гарленд

Коли: необхідно уточнювати

Творець сюрреалістичних, гіпнотичних та психоделічних фільмів (Екс махіна, Анігіляція, недооцінений серіал Розроби) Алекс Гарленд присвячує свої фільми технологіям, штучному інтелекту та антиутопічним ідеям. Про фільм Men відомо небагато, але його називають горор-драмою про жінку (Джессі Баклі), яка вирушає в самотню відпустку після смерті свого колишнього чоловіка. Рорі Кіннір виконує другорядну роль.

39. Тор: Кохання та грім / Thor: Love and Thunder

Режисер: Тайка Вайтіті

Коли: 8 липня

Marvel провела останнє десятиліття, старанно добираючи персонажів для спадщини, щоб вони взяли на себе роль, коли деякі актори неминуче залишать свої амплуа – наприклад, Кейт Бішоп у серіалі Соколине око. Натхненний однією з найкращих частин Тора за останній час, Любов та грім показує, що Джейн Фостер (Наталі Портман) гідна тримати молот Одінсона (Кріс Гемсворт). У фільмі, знятому режисером Рагнарока Тайкою Вайтіті, з’явиться багато персонажів із Вартових галактики, а Крістіан Бейл зіграє роль лиходія Горра.

40. Банші Інішира / The Banshees of Inisherin

Режисер: Мартін МакДонах

Коли: необхідно уточнювати

Британсько-ірландський режисер Мартін МакДонах був улюбленцем артхауса, доки фільм Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі не вивів його на сцену Оскара.. Проте його останній фільм, схоже, повертається до свого більш інтимного коріння і розповідає про найкращих друзів на віддаленому ірландському острові, які опинилися у незручному етапі своїх відносин, коли один із них більше не хоче бути приятелем. У головних ролях знялися такі зірки: Оскар Ісаак, Сем Роквелл, Крістофер Вокен, Брендан Глісон та Колін Фаррелл, а також Баррі Кеоган та Керрі Кондон.

41. Чорний Адам / Black Adam

Режисер: Жауме Кольєт-Серра

Коли: 29 липня

Минув деякий час відтоді, як Двейн “Скеля” Джонсон зголосився зіграти Чорного Адама, заклятого ворога Шазама. Як і в Царі скорпіонів, дія фільму відбуватиметься після того, як головного лиходія буде ув’язнено на 5 000 років. Режисер Жауме Кольєт-Серра (Круїз по джунглях) знову працює в парі з Джонсоном над спінофом Шазама, який, схоже, збереже атмосферу фантастичного бойовика 90-х років, як Мумія.

42. Здобич / Prey

Режисер: Ден Трахтенберг

Коли: необхідно уточнювати (за чутками, прем’єра відбудеться влітку, – Ред.)

Здобич – це приквел до Хижака. У майбутньому проекті Hulu, режисером якого є талановитий Ден Трахтенберг (Вулиця Монстро, 10), Ембер Мідфандер зіграє Нару, войовницю племені команчів, яка має захистити своє плем’я від вторгнення Хижаків. Можливо, фільм буде пов’язаний із запланованим телесеріалом Чужий та іншими частинами франшизи Fox, тому цікаво, чи стане Хижак еквівалентом Прометея.

43. Флеш / The Flash

Режисер: Андрес Мускетті

Коли: 4 листопада

Пройшовши за ці роки через мільярд альтернативних повторень, Флеш Езри Міллера незабаром отримає свою першу самостійну пригоду. За мотивами комікса Флешпоінт Баррі Аллен подорожує в минуле, щоб запобігти смерті своєї матері, і в результаті випадково створює проблеми з часовою лінією/мультивсесвітом. Флеш дасть змогу скоригувати курс і перезавантажитися кіновсесвіту DC, а Бен Аффлек та Майкл Кітон повертаються до ролі Бетмена.

44. Руйнування / Havoc

Режисер: Гарет Еванс

Коли: необхідно уточнювати (картина вийде на Netflix, – Ред.)

Трохи дивно, що режисер культового Рейду Гарет Еванс досі не отримав від студії великобюджетний проект. Подивимося, чи змінить ситуацію його новий фільм із Томом Гарді Руйнування. Після того, як угода з наркотиками зривається, детектив має прокласти собі шлях через злочинний світ… розплутуючи темне павутиння змови та корупції у своєму місті. Цей бойовик-трилер виробництва Netflix якраз до смаку Евансу. Чекаємо на брутальний і неймовірний екшн.

45. Астероїдне місто / Asteroid City

Режисер: Вес Андерсон

Коли: грудень

Вес Андерсон, який веде свою веселу трупу акторів від одного проекту до іншого, нещодавно завершив в Іспанії зйомки свого нового дітища – фільму Астероїдне місто. Подробиці сюжету невідомі, у фільмі задіяний ще один ансамбль виняткових талантів на чолі з істинними талантами Голлівуду: Тільда ​​Свінтон, Том Генкс, Марго Роббі, Скарлетт Йоганссон, Едрієн Броуді, Браян Кренстон, Джеффрі Райт, Джефф Голдблюм, Лів Шрайбер Джейсон Шварцман, Фішер Стівенс, Метт Діллон, Тоні Револорі, Білл Мюррей та інші.