Как и все вы, мы более чем готовы к тому, чтобы окончательно оставить 2021 год в прошлом. Этот год ознаменовался возвращением кинотеатров и новыми экспериментами в области стриминговых сервисов, что привело к появлению нескольких замечательных фильмов для всех желающих. Тем не менее многие картины были снова перенесены на более поздний срок, что делает 2022 год еще более насыщенным на релизы.

Вот какие фильмы мы с нетерпением ожидаем увидеть в 2022 году.

ЧАСТЬ 3

31. Бардо / Bardo (or False Chronicle of a Handful of Truths)

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту

Когда: подлежит уточнению (возможно, проект попадет в основной конкурс Каннского кинофестиваля, — Ред.)

После фильма Выживший 2015 года с Леонардо ДиКаприо и двух побед подряд в номинации Лучший режиссер на Оскаре Алехандро Гонсалес Иньярриту наконец-то возвращается к своим корням после долгого перерыва, сняв философскую комедию в мексиканском стиле без голливудских звезд. Даниэль Гименес Качо, Гризельда Сисилиани и Грэнтэм Коулман исполняют главные роли, а соавтор Бердмэна Николас Джакобоне также вернулся к работе.

32. Целиком и полностью / Bones & All

Режиссер: Лука Гуаданьино

Когда: подлежит уточнению

Лука Гуаданьино (Суспирия, Назови меня своим именем) возвращается в кино с большой буквы, сняв романтический хоррор с элементами каннибализма с Тимоти Шаламе в главной роли и звездой Волны Тейлором Расселом. Также в ролях Марк Райлэнс, Майкл Сталберг, Андре Холланд, Джессика Харпер, Хлоя Севиньи и режиссер Дэвид Гордон Грин.

33. Человек-паук: Через вселенные 2 / Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One)

Режиссеры: Жоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Когда: 7 октября

Недавно были опубликованы название и тизер сиквела оскароносного мультфильма. Проект будет состоять из двух частей. Майлз Моралес (Шамейк Мур) и Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) возвращаются, к ним присоединяется Человек-паук 2099 (Оскар Айзек), и ожидается появление многих других людей-пауков (Женщину-паука Джессики Дрю играет Исса Рэй). Фил Лорд и Крис Миллер пишут сценарий.

34. Крид 3 / Creed III

Режиссер: Майкл Б. Джордан

Когда: подлежит уточнению

Майкл Б. Джордан сядет в кресло режиссера третьего фильма серии спин-оффа Рокки. Хоть и официальных подробностей еще нет, возвращение Сильвестра Сталлоне на этот раз не ожидается. Сам же Сталлоне выразил заинтересованность в том, чтобы сын Клаббера Лэнга (Мистер Ти) из Рокки 3 стал злодеем-боксером триквела Крида. Наряду с вернувшейся звездой Тессой Томпсон, неизмеримо талантливый Джонатан Мэйджорс был задействован в фильме, что подогревает интерес к последней части франшизы.

35. Безымянный проект Дэвида О. Рассела / Untitled David O. Russell Project

Режиссер: Дэвид О. Рассел

Когда: 4 ноября

О предстоящем фильме Дэвида О. Рассела (Афера по-американски) известно немного, кроме того, что, по слухам, это будет фильм об эпохе депрессии, который будет вращаться вокруг врача и адвоката, образующих маловероятное партнерство. Но какое это имеет значение, когда в фильме собраны все звезды Голливуда: Марго Робби, Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Роберт Де Ниро, Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Крис Рок, Аня Тейлор-Джой, Андреа Райзборо, Маттиас Схунартс, Алессандро Нивола и Тейлор Свифт. Кроме того, в фильме заняты композитор Хильдур Гуднадоуттир (Джокер, Чернобыль) и оператор Эммануэль Любецки (Древо жизни, Выживший). Претендент на все возможные кинонаграды.

36. Чёрная пантера: Ваканда навеки / Black Panther: Wakanda Forever

Режиссер: Райан Куглер

Когда: 11 ноября

После трагического ухода из жизни Чедвика Боузмана Черная пантера: Ваканда навеки предстоит заполнить огромную пустоту. Было принято уважительное решение не нанимать нового актера для исполнения роли Т’Чаллы – прозвище, передающееся из поколения в поколение. А поклонники предполагают, что сиквел станет переходным фильмом, передав костюм такому персонажу, как Шури (Летишиа Райт), которая взяла на себя эту роль в комиксах, Окойе (Данай Гурира) или М’Баку (Уинстон Дьюк). К актерскому составу также присоединилась Микаэла Коэль, и мы заинтригованы тем, в каком направлении Райан Куглер поведет франшизу.

37. Бэтмен / The Batman

Режиссер: Мэтт Ривз

Когда: 4 марта

Он – Месть. Он – Ночь. Он… Бэтмен. Когда Роберт Паттинсон играет Темного рыцаря Готема, а Мэтт Ривз (Планета обезьян) исполняет обязанности режиссера трудно не воодушевиться, особенно после сногсшибательного трейлера. Представляя новые интерпретации классических злодеев, таких как Пингвин (Колин Фаррелл), Женщина-Кошка (Зои Кравиц) и Загадочник (Пол Дано), Ривз стремится оживить популярную франшизу. Насколько удачно – вопрос открытый.

38. Men (без локализованного перевода)

Режиссер: Алекс Гарленд

Когда: подлежит уточнению

Создатель сюрреалистических, гипнотических и психоделических фильмов (Из машины, Аннигиляция, недооцененный сериал Разрабы) Алекс Гарлэнд посвящает свои фильмы технологиям, искусственному интеллекту и антиутопическим идеям. О фильме Men известно немного, но его называют хоррор-драмой о женщине (Джесси Бакли), которая отправляется в одиночный отпуск после смерти своего бывшего мужа. Рори Киннир исполняет второстепенную роль.

39. Тор: Любовь и гром / Thor: Love and Thunder

Режиссер: Тайка Вайтити

Когда: 8 июля

Marvel провела последнее десятилетие, тщательно подбирая персонажей для наследия, чтобы они взяли на себя роль, когда некоторые актеры неизбежно покинут свои амплуа – например, Кейт Бишоп в сериале Соколиный глаз. Вдохновленный одной из лучших частей Тора за последнее время, Любовь и гром показывает, что Джейн Фостер (Натали Портман) достойна держать молот Одинсона (Крис Хемсворт). В фильме, снятом режиссером Рагнарека Тайкой Вайтити, появятся многие персонажи из Стражей галактики, а Кристиан Бэйл сыграет роль злодея Горра.

40. Банши Инишира / The Banshees of Inisherin

Режиссер: Мартин МакДонах

Когда: подлежит уточнению

Британско-ирландский режиссер Мартин МакДонах был любимцем артхауса, пока фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури не вывел его на сцену Оскара.. Однако его последний фильм, похоже, возвращается к своим более интимным корням и рассказывает о друзьях всей жизни на отдаленном ирландском острове, которые оказались на неловком этапе своих отношений, когда один из них больше не хочет быть приятелем. В главных ролях снялись такие звезды: Оскар Исаак, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Брендан Глисон и Колин Фаррелл, а также Барри Кеоган и Керри Кондон.

41. Черный Адам / Black Adam

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

Когда: 29 июля

Прошло некоторое время с тех пор, как Дуэйн “Скала” Джонсон согласился сыграть Черного Адама, заклятого врага Шазама. Как и в Царе скорпионов, действие фильма будет происходить после того, как главный злодей будет заключен в тюрьму на 5 000 лет. Режиссер Жауме Кольет-Серра (Круиз по джунглям) снова работает в паре с Джонсоном над спин-оффом Шазама, который, похоже, сохранит атмосферу фантастического боевика 90-х годов, как Мумия.

42. Добыча / Prey

Режиссер: Дэн Трахтенберг

Когда: подлежит уточнению (по слухам, премьера состоится летом, — Ред.)

Добыча – это приквел к Хищнику. В предстоящем проекте Hulu, режиссером которого является талантливый Дэн Трахтенберг (Кловерфилд, 10), Эмбер Мидфандер сыграет Нару, воительницу племени команчей, которая должна защитить свое племя от вторжения Хищников. Возможно, фильм будет связан с планируемым телесериалом Чужой и другими частями франшизы Fox, поэтому интересно, станет ли Хищник эквивалентом Прометея.

43. Флэш / The Flash

Режиссер: Андрес Мускетти

Когда: 4 ноября

Пройдя за эти годы через миллиард альтернативных повторений, Флэш Эзры Миллера скоро получит свое первое самостоятельное приключение. По мотивам комикса Флэшпоинт Барри Аллен путешествует в прошлое, чтобы предотвратить смерть своей матери, и в результате случайно создает проблемы с временной линией/мультивселенной. Флэш даст возможность скорректировать курс и перезагрузиться киновселенной DC, а Бен Аффлек и Майкл Китон возвращаются к роли Бэтмена.

44. Разрушение / Havoc

Режиссер: Гарет Эванс

Когда: подлежит уточнению (картина выйдет на Netflix, — Ред.)

Немного удивительно, что режиссер культового Рейда Гарет Эванс до сих пор не получил от студии крупнобюджетный проект. Посмотрим, изменит ли ситуацию его новый фильм с Томом Харди Разрушение. После того, как сделка с наркотиками срывается, детектив должен проложить себе путь через преступный мир… распутывая темную паутину заговора и коррупции в своем городе. Этот боевик-триллер производства Netflix как раз по вкусу Эвансу. Ждем брутальный и невероятный экшн.

45. Астероидный город / Asteroid City

Режиссер: Уэс Андерсон

Когда: декабрь

Уэс Андерсон, ведущий свою веселую труппу актеров от одного проекта к другому, недавно завершил в Испании съемки своего нового детища – фильма Астероидный город. Подробности сюжета неизвестны, в фильме задействован еще один ансамбль исключительных талантов во главе с истинными талантами Голливуда: Тильда Суинтон, Том Хэнкс, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Эдриен Броуди, Брайан Крэнстон, Джеффри Райт, Джефф Голдблюм, Лив Шрайбер, Джейсон Шварцман, Фишер Стивенс, Мэтт Диллон, Тони Револори, Билл Мюррей и другие.