Матриця: Воскресіння є досить дивним фільмом, який не прагне до чогось хорошого чи приємного. Знятий Ланою Вачовські замість типового дуету сестер Вачовські, Воскресіння починається з інтригуючого метатексту, а згодом перетворюються на млявий сиквел. Він прагне препарувати покоління, яке виросло на Матриці за 22 роки, але без абсолютної майстерності. І що найгірше – кунг-фу та екшн тут не дуже вдалі.

Воскресіння – це продовження фільму 2003 Матриця: Революція, що далі розгортає історію Нео, Трініті та деяких інших відомих персонажів з трилогії. За духом це продовження всього культурного феномену Матриці, який розпочався у 1999 році. Сюжет Воскресіння – пряма відповідь на всі питання, що виникли за два десятиліття, протягом яких люди аналізували все у цій франшизі.

Це перспективний посил для нової частини серії, і його виконання на початку фільму просто фантастичне. Початок Воскресіння повертає нас до культової сцени Матриці, водночас стильно представляючи нових персонажів та зав’язуючи захопливий сюжет. За цим слідує ефектне знущання над конкретною медіа-індустрією, яка, щоб уникнути спойлерів, залишиться безіменною.

За Кіану Рівзом дуже весело спостерігати в першому акті фільму, де він грає втомлену від світу людину: йому набридло, що його звеличують як візіонера за створення чогось, що він тепер вважає неправильним, хоча це мало не зруйнувало його життя. Керрі-Енн Мосс отримує можливість спробувати себе в менш суворій і більш людяній версії Трініті, і її історія торкається цікавих питань про те, що означає прихильність у віртуальному світі.

Оригінальна Матриця розповідала про молодого, відчуженого одинака, але у Воскресінні серйозніше розглядається ідея про те, що можна знайти сенс життя з іншими людьми в діяльності, яка залишається, по суті, несправжньою.

Однак відпочатку сценарій часто здається одноразовим. Якщо Матриця 1999-го прагнула поговорити про такі важливі ідеї, як свобода волі та природа реальності, то Воскресіння – це крик душі на одержимих фанатів, медіа-індустрію, людей, які думають, що цитування фільмів робить їх крутими.

Очевидно, що оригінальний фільм також був продуктом свого часу, в ньому використовувалися теми корпоративних працівників в офісах та депресії 20-го століття. Але він використав ці особливості як будівельні блоки для створення світу, який був самодостатнім та привабливим. В Матриця: Воскресіння ці елементи є непрямими коментарями, які ніколи не прив’язуються до великого сюжету – особливо тому, що коли цей великий сюжет все ж таки вривається, він у кращому разі плоский, а в гіршому – викликає зніяковіння.

Як і оригінальна трилогія, Воскресіння обертається навколо питання про те, що Нео – Обраний, фігура, яка має силу контролювати Матрицю. Але на відміну від цих фільмів, Воскресіння не встановлює собі за мету пояснити, чому це має значення.

В оригінальній Матриці ставки були високі, оскільки вона малювала кошмарне майбутнє, де людство постійно перебувало на межі повного поневолення, а його нечисленні вільні мешканці жили в постійному страху. І Обраний був зброєю, на пошуки якої бійці спротиву витратили все своє життя.

У сиквелах, які часто критикують, ця похмурість була пом’якшена, але натомість у фільмах з’явилися персонажі з домівками, сім’ями – більшість із них дбали про Нео не через якусь ідолоподібну прихильність, а тому, що він міг врятувати їх. Навіть такий персонаж, як Морфеус Лоуренса Фішберна, який будував своє життя навколо пошуку та захисту Нео, був мотивований радше не концепцією віри, а особистою прихильністю до людини.

У Воскресінні нічого цього немає. По-перше, фільм майже не вдається до пояснень того, що сталося в результаті фіналу Революції, коли сили Нео нарешті допомогли йому встановити мир між людьми та машинами. Далеко не ігноруючи сиквели, фільм безпосередньо включає в себе кадри з них і показує деяких персонажів, що повернулися. Але він також непомітно скасовує значну їхню частину без жодної задовільної причини, роблячи незрозумілим значення всього, що Нео та Трініті зробили у цих фільмах.

Тим часом сам Нео не зацікавлений ні в чому, крім відновлення взаємин з Трініті. В оригінальній Матриці історія кохання між цими двома людьми ставала все більшою частиною оповіді з розвитком трилогії, і очевидно, що Вачовські хоче зосередитися на цьому. Але написано це таким чином, що Нео виглядає або склерозником, або жахливо байдужим до долі людської раси.

Його незацікавленість з приводу всього, крім Трініті, також не допомагає пояснити основні сюжетні моменти, які натомість з’являються і майже відразу відкидаються. А взаємодія пари, незважаючи на те, що вона є серцем фільму, дивно розрізнена.

У кастингових рішеннях, які технічно є спойлерами, але вже підтверджені в мережі, фільм представляє Яхью Абдул-Матина II з Хранителів як нову версію Морфеуса і Джонатана Гроффа з Мисливця за розумом як нову версію лиходія Агента Сміта. Теоретично це відповідає заявленій у фільмі темі еволюції та повторення, але на практиці це ставить обох акторів у становище повторень минулих культових виступів – у випадку Абдул-Матина, одного з найпотужніших і харизматичних акторів Голлівуду. У результаті він грає не більше ніж набір балакучих реплік у безумовно чудовому костюмі.

Обидві ролі (Морфеус і Агент Сміт) могли бути більш переконливо написані як оригінальні персонажі. У фільмі дуже багато моментів, які приділяють тому, щоб реінкарновані Сміт і Морфеус могли згаяти час на осмислення своєї еволюції. І при цьому вони не зберегли майже жодної зі своїх оригінальних мотивацій, а Нео надто зайнятий переживаннями про Трініті, щоб взаємодіяти з ними.

Присутність Сміта особливо зайва, тому що він навіть не є головним антагоністом. Ця сумнівна честь дістається новому персонажу, якого писала нейромережа.

Як людині, на яку Матриця сильно вплинула, мені трохи сумно йти з сеансу Воскресіння з відчуттям того, франшиза сильно зіпсувалася. Переглядаючи його через роки, я бачу в ньому ідеальний гештальт діалогів, що запам’ятовуються, привабливу змову, прекрасну операторську роботу і стильний екшен. Сподіваюся, до своєї спадщини Вачовські більше не повернуться, а четверта частина забудеться як неприємний сон.

Прем’єра Матриця: Воскресіння відбудеться 22 грудня у кінотеатрах та на стримінговому сервісі HBO Max.