Одна з найбільших насолод у новітньому кінематографічному всесвіті Marvel – спостерігати за тим, як його версія Пітера Паркера/Людини-павука дедалі більше помиляється. Хоча всі історії про Людину-павука починаються з того, що герой переходить до старших класів школи, фільми Тома Голланда найміцніше влаштувалися в підлітковому середовищі.

Картина Людина-павук: Повернення додому 2017-го та Людина-павук: Далеко від дому 2019-го показують світ, в який вторгаються інопланетяни і ведуть війну суперсолдати, очима хлопця з Квінса, який досить сильний, щоб боротися нарівні зі старшими героями, але ще недостатньо мудрий, щоб не потрапити в халепу. Звідси й помилки. І Людина-павук: Додому шляху нема приводить Пітера до його найбільшої помилки, що робить фільм захопливо заплутаним. Та й загалом картина є таким собі жонглюванням фансервісом і фіналом шкільних років Пітера.

Додому шляху нема важко обговорювати без спойлерів. У фільмі є щось більше, ніж показано у трейлері, і розкриття будь-яких подробиць згладить гострі відчуття. В ідеалі це не має великого значення. Історія про останні дні Пітера Паркера як школяра – це те, що має зробити фільм задовільним. Але Додому шляху нема – це завершення трилогії, часто веселе, іноді грубе, побудоване на речах, про які Sony, Marvel Studios і віддані фанати не хотіли б поки що не говорити. Тому ми діятимемо обережно.

Людина-павук: Додому шляху нема починається з того, що Пітер Паркер потрапляє в пекельну колотнечу. Вона стартує відразу після закінчення Далеко від дому, коли Дж. Джона Джеймсон (Дж. К. Сіммонс) – представлений тут як провокатор з каналом на YouTube – звинувачує Людину-павука у нападі на Містеріо (Джейк Джилленгол) у Лондоні, а також розкриває, що Пітер Паркер – хлопець за маскою.

Фільм одразу ж запускає цей конфлікт, оскільки Пітер Паркер має лише кілька хвилин, щоб зрозуміти, як жити далі в ролі найвідомішого підлітка на планеті. Раптова слава тягне за собою різні наслідки для Пітера та його друзів, і серед них – втрата особистого життя. Завдяки зусиллям Джеймсона та Містеріо підставити Пітера, його та його друзів вважають потенційними учасниками терористичного акту, що ставить їх під пильну увагу правоохоронних органів, а їхнє майбутнє – під загрозу.

Відчуваючи, що це занадто велика ціна для його друзів, Пітер звертається по допомогу до Лікаря Стренджа (Бенедикт Камбербетч), просячи заклинання, яке змусить світ забути про те, що Пітер – Людина-павук. Коли добрий лікар погоджується, Пітер починає сумніватися у правильності ритуалу, що призводить до зворотного результату, руйнуючи межі між всесвітами та викликаючи лиходіїв із попередніх кінематографічних версій Людини-павука у MCU.

Серед них Норман Озборн/Зелений Гоблін (Віллем Дефо) та доктор Отто Октавіус (Альфред Моліна) з фільмів Сема Реймі, а також Електро (Джеймі Фокс) із Дивовижної Людини-павука 2 Марка Вебба. Звісно, Додому шляху нема залишає глядачам можливість припустити, хто ще може до них приєднатися, але ці троє, яскраво представлені в рекламних матеріалах фільму, також є ключовими для оповідної дуги фільму. Пітер учинив безладдя. Тепер він мусить прибрати його і відправити цих поганих хлопців туди, звідки вони прийшли.

Небезпека подібної історії полягає в тому, як легко піддатися видовищності та дозволити фільму захопитися поверхневим трепетом від руйнування ліній франшизи. Додому шляху нема не уникнув цієї проблеми, але сценаристи Кріс МакКенна та Ерік Соммерс роблять відважну спробу надати фільму серцебиття, поставивши перед Пітером більш гуманістичну мету.

Коли Паркер дізнається, що ці злодії були вирвані зі своїх всесвітів перед смертельною сутичкою з їхніми Людинами-павуками, він не бажає відправляти їх назад на смерть. Натомість він намагається знайти спосіб “вилікувати” їх від перетворень на суперлиходіїв і повернути їм другий шанс на хороше життя.

Це розумна мета для нової версії Людини-павука в кінематографічному всесвіті Marvel. Адже головний герой завжди відрізнявся шляхетною наївністю і впертістю в тому, що він може зробити добру справу, навіть коли інші резонно кажуть, що від цього стане лише гірше.

Ці три головних лиходії – чудові суротивники для його альтруїзму: кожен із них відповідає своєму архетипу. Електро – простий шахрай, яким керує звичайна жадібність. Отто Октавіус – блискучий приклад для наслідування, доведений до відчаю. А Норман Осборн? З роздвоєнням особистості він водночас і дороговказ, і диявол. Дефо, вклавши в цю роль усі свої сили, стає усміхненим обличчям зла, яке має змусити Пітера подумати, що дотримуватися свого морального компаса – це дурість, яка нічого не вартує проти того, хто не дбає про мораль.

У Додому шляху нема є кілька візуальних сюрпризів в рукаві на додачу до оповідальних. Звичайне видовище з ефектами, яке ми звикли очікувати від MCU, відповідає епічному випадку; Бійка між Стренджем і Спайді в калейдоскопічному дзеркальному вимірі Лікаря Стренджа просто неймовірна. В інших випадках, як, наприклад, у протистоянні між Октавіусом та Людиною-павуком посеред затору, просто гідно.

Хай там як, але жодна з найяскравіших плям Додому шляху нема не може повністю позбавити MCU глибоких недоліків Людини-павука – це все ще та картина, яка зобов’язана іншим фільмам. Режисер Джон Воттс додав до своєї трилогії про Людину-павука тонку, але життєво важливу відмінність, помістивши її у світліший і легший світ, ніж інші фільми MCU, і залишивши місце для однокласників та вчителів школи.

Однак це компенсувалося тим, що присутність Тоні Старка постійно виривала Пітера з цього приземленого світу, спочатку як далекого сурогатного батька у Поверненні додому, а потім в чомусь на кшталт спадщини в Далеко від дому. На щастя, Старк не є частиною рівняння триквела, і Стівену Стренджу не судилося зайняти його місце. Але зіштовхуючи Пітера Паркера з MCU із лиходіями з минулого Пітера Паркера, Додому шляху нема продовжує настирливу тенденцію трилогії, коли творці спираються на інші фільми, щоб забезпечити їм найкоротші шляхи зростання персонажів. Це трилогія фільмів, які торгують вкраденою доблестю.

Зрештою, це трагедія епохи Тома Голланда та його Людини-павука. Його Пітер Паркер настільки близький до ідеалу, що це спричиняє біль. Він молодий, щирий і є наймилішою зіпсованою людиною, яку тільки можна уявити, яка завжди хоче вчинити правильно. І все ж таки він назавжди втрачений у цій машині, яка більша за нього, яка постійно загрожує поглинути його цілком. У фільмі Додому шляху нема цю загрозу називають мультивсесвітом. Але у нашому всесвіті він просто жертва того, як зараз знімають фільми.

Нові пригоди Людини-павука в українському прокаті стартують вже з 15 грудня.